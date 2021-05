Ruim vijf maanden geleden liet hij bijna het leven in het hellevuur van Bahrein, vrijdagavond pakte Romain Grosjean zijn eerste pole-position in de IndyCar Series. Het contrast kan bijna niet groter voor de in Zwitserland geboren Fransman die na afloop ‘sprakeloos’ was. Het was alweer jaren geleden dat Grosjean een racewagen op pole zette, om precies te zijn tien jaar. Zijn laatste pole dateerde van het GP2-kampioenschap [nu Formule 2] van 2011. Hoewel hij daarna tien podiumplaatsen scoorde in zijn negenjarige Formule 1-carrière, dateren die successen alweer van enige jaren terug, in zijn periode bij Lotus. De pole in Indianapolis deed Grosjean weer terugdenken aan die vroegere succesjaren. “[Het zijn] dagen die ik helemaal vergeten was. Dagen dat je in het raceweekend vlinders hebt, omdat je weet dat je – als je alles goed doet - misschien op pole eindigt of de race probeert te winnen. Dat is zeker iets waar ik de laatste jaren geen kans voor had.”

“Ik had in het begin van mijn carrière het geluk om in een paar goede Lotussen te rijden en vaak op de eerste rij te staan, derde zelfs, wat geweldig was”, vervolgde Grosjean die bij Haas weinig grote successen boekte. “Maar natuurlijk was er de Red Bull van Sebastian Vettel op dat moment en die was gewoon van een ander niveau. Het voelt echt goed om in IndyCar in een veld te staan waar iedereen de kans krijgt om ervoor te gaan. Het voelt alsof je weer leeft.”

Grosjean prees na zijn pole de sfeer in de IndyCar Series. “Veel mensen vragen hoe ik me voelde toen ik naar de eerste Formule 1-race van dit seizoen keek en ik er niet bij was. Ik zei: 'Jongens, dat hoofdstuk is voor mij gesloten. Ik heb een goede tijd gehad, nu wil ik iets anders.’ Dat is waarnaar ik hier op zoek ben gekomen. Ik houd van de sfeer tussen de coureurs, ik houd van de circuits. De auto's zijn leuk om mee te rijden. We kunnen voor mooie dingen gaan. Ik ben echt gelukkig.”