Rinus van Kalmthout ging in de kwalificatie voor de Grand Prix van Portland overtuigend door naar Q2, de sessie met de twaalf rapste piloten van het veld. VeeKay had tijdens de groepsfase in zijn groep de derde tijd gereden: een 58.2292. De Ed Carpenter Racing-man hoefde alleen Penske's Josef Newgarden (58.0433) en Arrow McLaren-rijder Pato O'Ward (58.1408) voor zich te dulden. Vlak achter de Nederlander eindigden Alexander Rossi, Colton Herta - ondanks de nodige schade door een tik tegen de vangrail in de beruchte bocht 1 - en Graham Rahal. Ook zij promoveerden naar Q2.

In de andere groep was Christian Lundgaard van Rahal/Letterman het rapst met 57.9218. Will Power, Scott McLauglin, David Malukas, Felix Rosenqvist en Alex Palou overleefden eveneens Q1. Dat gold verrassend genoeg niet voor titelkandidaten Scott Dixon en Marcus Ericsson. Groep 1-snelste Newgarden voerde ook de lijst van Q2 aan. Hij bracht 57.9651 op de klokken. Lundgaard werd op een tiende tweede, voor Power en McLaughlin. De laatste twee tickets voor de Fast Six gingen naar 'O Ward en Palou. Van Kalmthout was het langzaamst in Q2. Zijn beste tijd was een 58.5356.

In het slotstuk met de snelste zes mannen klokte McLaughlin (zesde in de titelrace) een 58.2349, goed genoeg voor de pole. Het verhaal voor Penske werd nog mooier doordat titelrivalen Newgarden en Power tweede en derde werden. Helaas voor Newgarden moet hij wel een gridpenalty incasseren vanwege een motorwissel; hij start zes plekken naar achteren, vanaf P8. Lundgaard werd vierde, Palou vijfde en 'O Ward zesde.

Chaos in eerste bocht?

De coureurs vrezen de eerste bocht van het circuit van Portland. De chicane waar ze met hoge snelheid op af komen, leidt vaak tot chaos. Er zijn tijdelijke barrières geplaatst om ervoor te zorgen dat iedereen die rechtdoor schiet in bocht 1 en bocht 2 ontwijkt, geen voordeel kan behalen.

Volgens kampioenschapsleider Power is de traditionele chaos bij bocht 1 na de start te wijten aan het feit dat de coureurs er vaak voor kiezen om de racelijn te volgen, waarbij ze van de buitenkant naar de apex gaan om de hoek sneller te maken. De verleiding is echter groot om een binnenlijn te kiezen, die vuiler is en minder grip geeft, aldus Power. "Ik denk dat het beter is om aan de binnenkant te zitten", reageert Newgarden, die nummer 2 in de titelstrijd. "Ik hoop gewoon dat we goed door bocht 1 komen. Het is zeker de meest onvoorspelbare bocht [van het kampioenschap], dat kan ik je wel vertellen. Als het volgens plan gaat, is het prima. Maar dat gebeurt vaker niet dan wel."

Om calamiteiten te voorkomen, heeft de IndyCar-organisatie besloten om de versnellingszone voor de polesitter bij de start, bij de uitgang van bocht 12 te plaatsen. Het idee is dat het 25-koppige veld uitgerekt zal zijn tegen de tijd dat de bolides bij de remzone voor bocht 1 arriveren.

De race begint in de nacht van zondag op maandag om 00.30 uur Nederlandse tijd.

