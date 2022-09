Carpenter over Van Kalmthout: "Daar kunnen we team omheen bouwen"

Vorige maand kondigde Ed Carpenter Racing aan dat Rinus van Kalmthout een nieuw contract heeft getekend, dat hem ook in 2023 en de jaren daarna aan de IndyCar-renstal verbindt. Zodoende blijft de coureur het team trouw waarmee hij in 2020 in de hoogste Amerikaanse singleseater-klasse debuteerde. In de drie seizoenen tot dusver heeft Van Kalmthout één overwinning op zijn naam geschreven, stond hij twee keer op pole-position en verzamelde hij in totaal vier podiumplaatsen. "Waarom we hem wilden behouden? Hij is een geweldig talent", is Ed Carpenter in gesprek met Forbes dan ook duidelijk over de reden waarom er een nieuwe deal met VeeKay getekend is.

In het contract van Van Kalmthout stond dat hij na 1 augustus formele gesprekken aan mocht knopen met andere teams omtrent een zitje in 2023, maar enkele dagen later volgde dus al de bevestiging dat hij ECR trouw blijft. De deal was voor het begin van augustus echter al rond, nadat Carpenter en Adrian Sussman - Van Kalmthouts manager - voor mei al begonnen met hun gesprekken. Zodoende is de Hoofddorper nooit onderdeel geworden van het silly season in IndyCar, dat met de saga rond Alex Palou, Chip Ganassi Racing en McLaren de nodige controverse gepaard kende.

"Het was al een tijdje mijn plan om te proberen hem te behouden", vervolgt Carpenter over de keuze voor Van Kalmthout, die hij als centraal onderdeel van de toekomstplannen van ECR ziet. "We hadden Josef Newgarden en toen hij vertrok, hebben we een tijd gezocht naar een coureur om wie we het team konden bouwen. Nu denken we dat we hem gevonden hebben. Rinus is zeer getalenteerd, maar moet nog wat gepolijst worden om consistent genoeg te worden voor een gooi naar de titel. Hij heeft dat in zich, terwijl het moeilijk is om iemand te vinden die op alle verschillende circuits de kwaliteiten heeft om voor het kampioenschap te gaan. Daarnaast is het absoluut leuk om met Rinus te werken. De jongens waarderen dat. Bovendien werkt hij ook heel hard, waardoor zijn persoonlijkheid soms ietwat misleidend kan zijn."

'Veel gaande waar je geen onderdeel van wil zijn'

Ook Van Kalmthout zelf had weinig behoefte om onderdeel van het silly season te worden en in verband te worden gebracht met verschillende teams. Hij wilde graag onderdeel blijven van een team dat helemaal om hem heen wordt gebouwd. "Ik werd niet echt afgeleid toen ik naar alle opties heb gekeken. Ik heb er vervolgens niet meer aan gedacht en Adrian verteld dat hij het moest regelen. Het was eigenlijk heel duidelijk", aldus Van Kalmthout. "Er was veel gaande waar je eigenlijk geen onderdeel van wil zijn. Je weet wat ik bedoel, al die speculatie. Dit is voor mij een hele goede move - het is zelfs geen move, maar een goed besluit."