Scott McLaughlin begon van pole-position aan de Portland Grand Prix over 110 ronden en Will Power reed het grootste deel van de race achter hem. De beide teamgenoten van Penske kwamen eigenlijk geen moment in de problemen en hielden de zenuwen onder controle toen er zo’n twintig ronden voor het einde nog een herstart plaatsvond. Power zat op een seconde van de raceleider toen Rinus van Kalmthout een inhaalactie op NASCAR-legende Jimmie Johnson verkeerd inschatte.

Van Kalmthout zou de Ganassi-rijder op een ronde zetten toen hij de Amerikaan afsneed terwijl hij er nog niet helemaal langs was. Johnson kwam op het gras terecht en vloog de bandenstapels in. Daarbij brak de wielophanging van Johnson. VeeKay lag tot dat moment op koers voor een top-tien klassering, maar moest door een drive through-penalty genoegen nemen met de twintigste plaats. Hij stak de hand in eigen boezem na het incident.

Na de herstart bouwde McLaughlin weer een aardige voorsprong op ten opzichte van Power. In slagvolgorde kwamen de beide Penske-coureurs over de finish. Power heeft zijn voorsprong in het kampioenschap een beetje uitgebreid. Scott Dixon begon vanaf de zestiende plek aan de race in Portland en zat lang in de buurt van Van Kalmthout. Dixon wist echter nog een stap te maken in de laatste twintig ronden. Na de herstart reed hij nog van de zesde naar de derde plek.

Ondanks zijn vierde plek kan Pato O’Ward geen kampioen meer worden. Graham Rahal werd vijfde voor Colton Herta en Alexander Rossi. Josef Negarden werd achtste op zeventien seconden van de winnaar, hij maakt volgende week nog kans op de IndyCar-titel. Callum Ilott was de beste rookie, Felix Rosenqvist de beste Zweed op de tiende plek. Alex Palou kwam op de twaalfde plek aan de finish, hij maakt geen kans meer op titelprolongatie.

Volgend weekend in Monterey zijn er nog drie kanshebbers voor de IndyCar-titel: Power, Newgarden en Dixon.

Uitslag: IndyCar Portland Grand Prix