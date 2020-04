Van Kalmthout debuteert in IndyCar-simrace: "Wil de fans vermaken"

Eigenlijk zou Van Kalmthout dit weekend zijn derde wedstrijd in de IndyCar Series moeten afwerken. Met dat idee en veel enthousiasme reisde hij ruim een maand geleden af naar The States. Zijn debuut op het allerhoogste niveau lonkte, maar de mondiale coronacrisis besloot anders. Geen ouverture in St. Petersburg, maar wekenlang doelloos in een appartement zitten. "Ja, en het punt is: je weet niet echt wat er allemaal nog gaat komen", zegt Van Kalmthout in gesprek met Motorsport.com. "Ik heb daar met mijn personal trainer Raun Grobben wel twee racefietsen gehuurd en kon mijn fysieke trainingen met hem wel blijven doen. Maar dat was het dan ook wel. Het was eigenlijk alleen maar trainen, eten en slapen. En dat iedere dag, een beetje doelloos dus."

Toch maar terug naar Nederland

Dat gaat vanzelfsprekend vervelen, zeker als er geen zicht op echte racerij is. "Het wordt steeds verder uitgesteld. En de kosten lopen toch op als je in Amerika blijft. Daardoor kon ik beter weer naar Nederland gaan. En bovendien: ik kan hier volop trainen en lekker bij mijn familie zijn", vervolgt Van Kalmthout. Bij terugkeer in Nederland zag hij meteen dat men hier anders met de coronacrisis omgaat dan in Amerika. "Ik merk wel dat het hier in Nederland allemaal iets minder streng en afgesloten is. In Florida merkte je bijvoorbeeld dat echt alles dichtging en hier kun je nog net iets meer leven. Dat is wel fijn."

Bijkomend voordeel is dat VeeKay - zoals hij in Amerika door het leven gaat - zich in Nederland ook op het simracen kan storten. In Amerika had hij geen simulator tot zijn beschikking en moest hij de eerste online IndyCar-races aan zich voorbij laten gaan. "Het was natuurlijk jammer dat ik niet mee kon doen, maar gelukkig kon ik het daar nog wel op TV kijken. Het zag er heel realistisch uit, moet ik zeggen. Het leek net echt." Eenmaal terug in Nederland zijn die logistieke problemen verholpen en is de man met startnummer #21 wel van de partij. "Ja, al moet ik eerlijk zeggen: ik heb in Nederland ook geen eigen simulator. Maar gelukkig mag ik de thuissimulator van Atze Kerkhof gebruiken, dus dat is wel fijn. Zo kan ik alsnog meedoen."

Show weggeven, maar winnaarsmentaliteit blijft

Zaterdag beleeft hij zijn digitale vuurdoop in iRacing op de oval van het Japanse Motegi. "Ik heb donderdag al even mijn eerste rondjes kunnen draaien, in een soort oefenwedstrijd met alle rijders. Dan merk je wel meteen dat die auto's in de simulator iets groter zijn dan in het echt. Zonder het te merken, had ik al meteen drie man in de muur gezet", lacht Van Kalmthout. "Dat is allemaal nog eventjes wennen, maar ach: daar hebben we gelukkig ook nog wel wat trainingstijd voor. Ik zal er in ieder geval alles aan doen om zaterdagavond zo goed mogelijk voorbereid aan de start te verschijnen."

Want ondanks dat deze simraces vooral ter vermaak van de fans dienen, hoopt Van Kalmthout sportief wel een aardig woordje mee te spreken. "Ik wil natuurlijk wel winnen hè, eigenlijk altijd. Anders doe ik niet eens mee", laat hij de ware aard van het beestje zien. Maar is de snelheid daarvoor al aanwezig? "Nou eigenlijk denk ik: als je gewoon op de baan blijft, dan pak je al een heleboel posities in de chaos. Maar ik hoop vooral dat we met elkaar veel lol kunnen maken en dat we de fans een goede show kunnen geven. Dat zou wel heel mooi zijn”.

