Van Kalmthout maakt opwachting in iRacing IndyCar-wedstrijd

Van Kalmthout, vorig jaar nog vice-kampioen in Indy Lights, zou dit seizoen zijn opwachting maken in de IndyCar Series. Door de situatie in de Verenigde Staten koos dat kampioenschap er echter voor een aantal races uit het wedstrijdprogramma te halen nadat president Donald Trump de noodtoestand afkondigde. Men had goede hoop dat het seizoen snel hervat kon worden, maar dat lijkt op dit moment uitgesloten. Zo is de Indy 500 inmiddels ook al uitgesteld, de belangrijkste race van het seizoen is verplaatst naar 23 augustus.

IndyCar heeft als alternatief een Esports-kampioenschap opgestart waar dit weekend de vierde ronde van wordt verreden op de Japanse Twin-Ring Motegi. Eerder werd NASCAR Cup-kampioen Busch al aangekondigd, donderdag voegde men nog eens drie nieuwkomers toe aan het startveld. Daarmee is bevestigd dat er dit weekend 33 coureurs aan de start staan van de race op Motegi. Van Kalmthout is een van hen. Hij neemt de plek in van zijn teambaas en teamgenoot Ed Carpenter, de ovalspecialist.

Drievoudig Indy 500-winnaar Castroneves won de laatste IndyCar-race op het circuit van Motegi, hij komt weer in actie met de vertrouwde Penzoil-kleuren. De man die hem in 2017 versloeg in de strijd voor de overwinning in de Indy 500, voormalig F1-rijder Sato, maakt ook zijn opwachting in de iRacing-game.

Met Sage Karam, Scott McLaughlin en Simon Pagenaud staan ook de drie winnaars van de eerdere IndyCar iRacing Challenge-races weer aan de start.