Verschoor nog niet klaar met Stop Corona-bandjes: “We willen wereldwijd”

Wat doe je als je als coureur even niets om handen hebt door de coronacrisis? Natuurlijk moet je jezelf fit houden voor als het racen weer begint en natuurlijk kun je een beetje stoom afblazen in het simracen. Maar je kunt de tijd ook gebruiken om iets goeds te doen voor de wereld, zoals Richard Verschoor. Samen met ‘partners in crime’ Mats van den Brand en Jochem Hoogendoorn startte hij de StrongerTogether Foundation om geld op te halen voor de World Health Organization (WHO), in de hoop dat het virus zo snel mogelijk de kop in kan worden gedrukt. Het drietal begon drie weken geleden met de verkoop van oranje armbandjes met daarop de teksten Stop Corona en #StrongerTogether, en haalde in korte tijd duizenden euro’s op.

“Puur om wat terug te doen”, legt Verschoor, winnaar van de Macau Grand Prix, aan Motorsport.com uit waarom hij aan de actie is begonnen. “Mijn bereik op social media is best wel groot en ik dacht bij mezelf: waarom zou ik dat niet gebruiken om mensen in beweging te laten komen? Toen we begonnen, zaten we nog thuis met zijn allen. Inmiddels gaat het de goede kant op en mogen we weer wat meer in Nederland. Maar ik denk dat in heel veel andere landen de piek nog moet komen, zoals op het Afrikaanse continent. Daar hoor je nu weinig over, maar daar moet het ergste waarschijnlijk nog komen. Voor die landen willen we ook sterk staan.”

Het idee om bandjes te gaan verkopen kwam van coach Mats van den Brand. Een beproefd recept. De gele armbandjes van een zekere Amerikaanse oud-wielrenner waren een decennium terug immers een grote hit. Verschoor ging aan de slag met het ontwerp en stortte zich op de promotie. De hulp van ondernemer Jochem Hoogendoorn - zoon Dean wordt gecoacht door Verschoor - werd ingeroepen voor de zakelijke kant van het verhaal. Verschoor: “Mats kreeg het idee voor de bandjes onder het hardlopen. Hij belde me direct op en ik was super enthousiast. Daarna zijn we samen gaan brainstormen en gaan kijken hoe we het allemaal moesten regelen. We kwamen er al gauw achter dat we nog iemand nodig hadden voor het opzetten van een stichting. Er zit meer werk achter dan je op het eerste gezicht zou denken. Alles moet natuurlijk netjes volgens de regels gebeuren.”

Het coronavirus heeft zeker indruk gemaakt op Verschoor. “Je hoort overal om je heen wel de verhalen”, aldus de coureur van MP Motorsport. “En het kan jezelf ook zomaar overkomen.” Het overlijden van de vader van de Russische coureur Robert Shwartzman, die vorig jaar net als Verschoor actief was in de FIA F3, heeft Verschoor erg aangegrepen. “Dat heeft me wel geraakt. Ik moet er niet aan denken dat mijn vader hieraan zou overlijden. Maar het kan dus echt iedereen overkomen.”

Verschoor zegt veel positieve reacties te krijgen op zijn Stop Corona-initiatief, al zou hij liever zien dat iedereen die enthousiast is ook meteen een bandje bestelt. “Het aantal reacties ligt om eerlijk te zijn hoger dan het aantal verkochte bandjes. Ik weet niet waar dat precies aan ligt. Iedereen die ik spreek, begint wel over de bandjes. Maar als ik diegene vraag of hij er zelf al een heeft, is het antwoord vaak nee. Iedereen vindt het een tof idee, maar kennelijk is de stap om eentje te kopen nog wel groot”, aldus Verschoor. Aan de prijs van het bandje zal het niet liggen: 3,99 euro exclusief verzendkosten. Daarvan gaat maar liefst 3,27 euro naar de WHO, meer dan tachtig procent.

Op het moment van schrijven staat de teller op 795 verkochte bandjes. Dat moeten er volgens Verschoor op zijn minst duizend worden, maar stiekem hoopt hij natuurlijk op veel en veel meer. Mogelijk neemt het aantal bestellingen een nieuwe vlucht nu de actie internationaal ook voet aan de grond lijkt te krijgen. “We zijn dan wel een Nederlandse organisatie, het is niet zo dat we het strikt Nederlands willen houden. We hebben al verschillende orders vanuit het buitenland gekregen. Nog niet zoveel als uit Nederland, maar het is wel ons streven om het wereldwijd te maken”, zegt Verschoor, die van verschillende kanten steun krijgt. “De zoon van voormalig Formule 1-coureur Rubens Barrichello heeft een bandje besteld en gaat het binnenkort ook promoten. En toevallig heeft tweevoudig DTM-kampioen Mattias Ekström vandaag zijn bandjes binnen gekregen.” Bekende supporters van de actie worden tot Heroes gebombardeerd en komen op een speciale pagina op de Stop Corona-website. De gezichten van oud-Grand Prix-rijder Juan Pablo Montoya en Ziggo Sport-presentator Rob Kamphues prijken daar inmiddels ook.

Verschoor heeft al aardig wat tijd in de actie zitten. “Vooral het opzetten was heel veel werk. Maar elke order die ik ontvang, moet natuurlijk ook nog worden verwerkt. Ik moet de armbandjes inpakken, labels printen, pakketjes klaarmaken en die vervolgens naar PostNL brengen. Ik steek er veel van mijn eigen tijd in, maar dat was natuurlijk ook mijn insteek. Ik had ineens veel tijd over doordat er geen races waren, maar ik wilde niet stil zitten en die tijd gebruik maken om iets terug te doen. Hoe meer mensen bestellen, hoe meer tijd ik kwijt ben, maar dat is niet erg: ik haal er veel voldoening uit. Het voelt goed om dit te doen.” Mogelijk gaat het Formule 3-seizoen begin juli van start in Oostenrijk, mits de opstapklasse met de Formule 1 mee mag naar de Red Bull Ring. Hoe moet het dan verder met de Stop Corona-armbandjes? Verschoor: “Dan laat ik de verzending door iemand anders doen. Of ik nu race of niet, zolang de situatie rond corona nog steeds heel ernstig is, blijven wij gewoon doorgaan met deze actie. We willen zoveel mogelijk geld ophalen, zodat ze bij de WHO nog beter hun werk kunnen doen. Dat is ons doel.”

Ook een Stop Corona-armbandje kopen? Neem dan een kijkje op de website stopcorona.global.