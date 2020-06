F2 en F3 bij acht evenementen in voorportaal Formule 1

De Formule 1 presenteerde dinsdagochtend het eerste deel van de aangepaste kalender voor 2020. Daarbij start het seizoen tussen 3 en 5 juli op de Oostenrijkse Red Bull Ring en een week later wordt daar nogmaals geracet. Daarna volgen nog zes races in Hongarije, Groot-Brittannië (twee races), Spanje, België en Italië. Kort daarna volgde de bevestiging dat de Formule 2 en Formule 3 bij alle weekenden aanwezig zijn in het bijprogramma van de F1.

Oorspronkelijk had het seizoen van de F2 en de F3 tussen 20 en 22 maart moeten beginnen in Bahrein, maar de coronaviruspandemie gooide roet in het eten. Sindsdien werden ook de evenementen in Nederland, Spanje, Monaco (alleen F2) en Azerbeidzjan (alleen F2) uitgesteld of afgelast, maar inmiddels is er dus meer duidelijkheid voor de teams. Op 4 juli vinden de eerste F2- en F3-races plaats. In eerste instantie verwacht de organisatie dat alle geplande evenementen zonder publiek gaan plaatsvinden, maar er is hoop dat dit later in het seizoen wel mogelijk is. Ook de F2- en F3-paddock moeten zich aan de strikte veiligheidsvoorschriften houden die voor de Formule 1 opgezet zijn.

CEO Bruno Michel van de F2 en F3 kondigde aan dat er in een later stadium meer bekend wordt over het tweede deel van de kalender. “Ten eerste wil ik de Formule 1 en de FIA bedanken dat zij deze gereviseerde kalender mogelijk hebben gemaakt in deze moeilijke omstandigheden. Ik ben blij te bevestigen dat de F2 en F3 naast de F1 racen in de eerste acht evenementen. Het is jammer dat we geen publiek verwachten bij deze openingsraces, maar we zijn desondanks blij dat we ze op de veiligst mogelijke manier vermaak kunnen brengen met onze races. We zullen ook een zeer gedetailleerd veiligheidsplan volgen dat door de Formule 1 en de FIA is opgezet, want onze prioriteit is dat er geen risico’s genomen worden. Ons seizoen 2020 gaat verder na Monza. We zullen het tweede deel van onze kalender zo snel mogelijk bekendmaken.”

Herziene kalender Formule 2 en Formule 3 voor 2020