Vrees voor sponsorcrisis in de Formule 2 groeit

De autosporteconomie draaide op volle toeren toen het coronavirus er begin dit jaar flink inhakte in de autosport. Nu de actie enkele maanden stilgelegen heeft, is het bijna onvermijdelijk dat de sport te maken krijgt met een grote financiële terugslag. Alesi, vader van F2-coureur Giuliano Alesi, denkt dat de gevolgen van de crisis op korte termijn zichtbaar zullen worden. Sponsoren zijn in dit stadium al gevoelig voor financiële gevolgen, merkt Alesi. Het feit dat evenementen in de nabije toekomst achter gesloten deuren plaatsvinden en het feit dat er nog altijd onzekerheid over de kalender, dragen daar zeker aan bij.

In gesprek met Motorsport.com zei Alesi: “Het wordt verschrikkelijk. Waarom? Omdat we in onze klasse betalen om te racen. Je moet de teams betalen voor een race en de prijs in de Formule 2 is erg hoog. De meesten van ons, de meeste vaders, moeten nog altijd veel betalen. In mijn geval ben ik op het circuit en neem ik sponsoren en partners mee zodat zij kunnen genieten van een weekend met Giuliano. Tussendoor kunnen ze nog naar F1 kijken. Maar dat is nu voorbij omdat alleen het personeel naar het circuit mag. Ik heb nu al problemen. Sponsoren zijn niet blij, ze krijgen al weinig meerwaarde voor een plek op een F2-auto. Dat wordt nu helemaal moeilijk.”

Eerder verklaarde Alesi al in gesprek met Sky Sports dat hij zijn Ferrari F40 heeft moeten verkopen om de sportieve activiteiten van zijn zoon te kunnen bekostigen. “Nu zijn er al sponsors die weglopen omdat het hele seizoen in zo’n korte periode gehouden wordt. Alle sport over de gehele wereld wordt in een paar maanden gepropt. Is er ruimte voor F2 als er Champions League is, als de Serie A weer begint, net als F1 en de GT-racerij? Het wordt moeilijk.”

'Geen makkelijke oplossing'

Alesi hoopt dat de FIA en Liberty Media zich realiseren in welke positie coureurs in de juniorklassen zitten, zeker in die tak van sport is men erg afhankelijk van persoonlijke rijders. “Ik heb geen oplossing”, vervolgde hij. “We hebben gezien dat er in de Formule 1 mensen rondlopen die er verstand van hebben, zeker Ross Brawn en Jean Todt. Dit zijn mensen die alles gedaan hebben in de sport en het mechanisme begrijpen. Ze weten zeker hoe er gereageerd moet worden. Ik hoop dat ze snel genoeg reageren om dit seizoen te redden voor de jeugd.”

Bruno Michel, directeur van F2 en F3, geeft toe dat het dit seizoen wat lastiger gaat worden om sponsoren en rijders bijeen te houden. Tot nog toe heeft hij geen signalen ontvangen van coureurs die daadwerkelijk niet terugkeren op de grid. “Het gaat dit jaar zeker iets lastiger zijn en het is moeilijk te voorspellen totdat we daadwerkelijk beginnen. Maar wat ik nu van de teams opvang is dat er geen coureurs zijn die niet zullen racen. Dat is het belangrijkste.” Het is in ieder geval niet mogelijk om sponsoren nu een flinke korting te geven op de deals, verklaarde hij. “Ik wil niet dat mensen dit als excuses gebruiken om de budgetten opnieuw te overwegen, dat is ook niet eerlijk. We moeten een middenweg vinden waar iedereen mee kan werken: de teams, coureurs en wijzelf. We moeten voorzichtig zijn, maar ik voorzie geen grote problemen ten opzichte van de vorige jaren. We hebben al wat moeilijke seizoenen achter de rug.”

Met medewerking van Jonathan Noble