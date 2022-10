Autosport International en Jackie Stewart vragen fans hun mooiste raceherinneringen te delen

In de aanloop naar de Autosport International 2023, Europa’s grootste beurs op het gebied van auto- en motorsport, worden fans gevraagd om hun mooiste motorsportherinneringen te delen. Ook kan er gestemd worden op de meest bijzondere momenten uit de racehistorie.

De ‘Motorsport Memories’-poll belicht de magische momenten die ertoe leidden dat een fan verliefd werd op de sport, bijvoorbeeld door een adembenemend staaltje rijvaardigheid of van een moment waarop geschiedenis werd geschreven.

Motorsport Memories zamelt geld in voor het goede doel Race Against Dementia. De tien beste herinneringen worden als foto tentoongesteld in een kunstgalerij op de Autosport International, die van 12 tot 15 januari 2023 wordt gehouden in het National Exhibition Centre in Birmingham. De prints, geleverd door Motorsport Images, zullen worden verkocht via een veiling op de beurs om geld in te zamelen voor het onderzoek van Race Against Dementia, waardoor de fans een unieke kans krijgen om een fysieke versie van de mooiste autosportherinneringen mee naar huis te nemen.

Sir Jackie Stewart, drievoudig F1-kampioen. Foto: Andrew Hone / Motorsport Images

Race Against Dementia is een wereldwijde liefdadigheidsinstelling, opgericht door Sir Jackie Stewart, OBE, om baanbrekend onderzoek te financieren, zoals de drievoudig wereldkampioen Formule 1 uitlegt: "Door sneller en slimmer te werken en gebruik te maken van de mentaliteit die ik in de autosportwereld heb ervaren, kunnen we samen dementie verslaan. We zamelen geld in om wereldwijd onderzoek en ontwikkeling te versnellen in de race om een medicijn tegen, of behandeling voor dementie te vinden. Autosport International's Motorsport Memories fotogalerij en campagne zal helpen om fans over de hele wereld te betrekken bij geweldige momenten uit de sport waar we van houden, en tegelijkertijd bewustzijn en fondsen te werven voor Race Against Dementia."

Race Against Dementia financiert vitaal onderzoek naar dementie - lees hier meer: www.raceagainstdementia.com en steun hun werk: www.raceagainstdementia.com/donate

Sir Jackie Stewart, OBE zal de tentoonstelling openen en de fotoprints van de tien beste herinneringen signeren voordat hij op de tweede dag van het evenement (zondag 15 januari) op het hoofdpodium van Autosport International praat over zijn persoonlijke betrokkenheid bij Race Against Dementia en herinneringen aan zijn leven in de autosport deelt.

Ben Whibley, directeur van Autosport International, verklaart: “De racerij heeft een ongelooflijk rijke geschiedenis, en die geschiedenis is gevoed door de fans van de verschillende disciplines. Van 24-uurs enduranceraces tot toerwagensprintraces, de razendsnelle wereld van Grand Prix-duels en meer, we willen dat de fans ons hun mooiste motorsportmoment vertellen. We zijn er trots op dat we Race Against Dementia steunen en samenwerken met Sir Jackie Stewart, OBE om de baanbrekende boodschap van het goede doel en de fondsenwervingsactiviteiten te delen met de 90.000 verwachte bezoekers."

In de maanden voorafgaand aan de show worden motorsportberoemdheden en -fans aangemoedigd om hun favoriete momenten te delen op de Facebook- en Instagram-feeds van Autosport International. Voor sommigen komen deze uit de wereld van de Formule 1, zoals een iconisch moment dat het wereldkampioenschap beslist; de inhaalactie van Max Verstappen in de laatste ronde op Lewis Hamilton in Abu Dhabi 2021 of de indrukwekkende overwinning van Audi op Peugeot in de 24 uur van Le Mans 2011. Er zijn talloze memorabele momenten uit de wereld van rally, toerwagens of oval racing. In november zullen Autosport International en Race Against Dementia hun top tien herinneringen bekendmaken, waarbij fans kunnen stemmen op hun mooiste moment.

Whibley voegt eraan toe: "Fans van de racerij hebben verschillende redenen om de sport te volgen. Misschien zijn ze geboren in een racefamilie, misschien werden ze aangetrokken door de beelden en geluiden op hun lokale circuit of hebben ze een motorsportfilm of -televisieprogramma gezien zoals Days of Thunder, Drive to Survive of MotoGP Unlimited. Hoe dan ook, binnen hun verhaal en hun motorsportherinneringen zal er één opvallend moment zijn, één die de tand des tijds heeft doorstaan, en dat is wat we graag willen delen in onze Motorsport Memories-galerij in januari."

Sir Jackie Stewart en zijn vrouw Helen. Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Het publiek kan hun mooiste momenten insturen via sociale media door ons te taggen @Autosport_International en door de hashtag #MotorsportMemories te gebruiken.

De 2023 Autosport International en Performance & Tuning Car Show vindt plaats van 12 - 15 januari in het NEC in Birmingham. Tickets voor publiek en handel zijn nu verkrijgbaar. Bestel je tickets hier: https://www.autosportinternational.com/.