Motorsport Network benoemt Mike Spinelli en Travis Okulski tot Group Editorial Leaders

NEW YORK, 1 november 2023 – Motorsport Network, het toonaangevende onafhankelijke wereldwijde digitale mediaplatform in de racewereld en automotive, kondigt vandaag de komst aan van Mike Spinelli als Head of Content en Travis Okulski als Editorial Director Automotive. Spinelli gaat zich bezighouden met merkextensies binnen het Motorsport Network-portfolio, waaronder Motorsport.com en Autosport, terwijl Okulski zich zal richten op Motor1, InsideEVs en RideApart. Beide aanstellingen maken deel uit van de recente overname van en investering in Motorsport Network door GMF Capital om de positie en het bereik van deze titels te verstevigen.

Spinelli heeft meer dan twintig jaar ervaring in de auto- en motorsportmedia. Hij was de oprichter van Jalopnik, hoofdredacteur van het tijdschrift 0-60, medeoprichter van het YouTube-kanaal /DRIVE en auteur, producent en presentator van video's over de auto-industrie op YouTube en televisie, waaronder het programma /DRIVE op NBC Sports. Onlangs was hij auteur en story editor voor de IMSA GTP docuserie Win the Weekend.

"Ik krijg echt energie van het hele Motorsport Network-team", aldus Spinelli. "We hebben een unieke kans om de missie van media in de racerij en automotive nieuw leven in te blazen, terwijl we onze contacten, kennis en obsessies delen met een dynamische en groeiende gemeenschap van fans en enthousiastelingen. Het is een spannende tijd om verslag uit te brengen van dit specifieke gebied van sport en technologie.”

Okulski heeft de afgelopen tien jaar doorgebracht in de automedia. Hij begon met de berichtgeving over auto's bij Business Insider en was hoofdredacteur bij zowel Jalopnik als Road & Track, waar hij toezag op een totale vernieuwing van Amerika's langstlopende sportwagenmagazine. Meest recentelijk was hij hoofdredacteur bij Road & Track, waar hij zich richtte op artikelen in print en op het web.

"Ik sta te popelen om bij Motorsport Network aan de slag te gaan en leiding te geven aan zulke hoog aangeschreven titels", zegt Okulski. "Ik kijk ernaar uit om deze merken te laten groeien en ontwikkelen tot must-read bestemmingen voor zowel oude als nieuwe autoliefhebbers en om waardevolle bronnen te creëren voor autokopers."