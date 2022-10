Aan het begin van september werd bekendgemaakt dat de wegen van Timo Glock en BMW na 2022 zullen scheiden. Daarmee komt een einde aan een samenwerking van tien jaar. In een post op social media waarin hij het nieuws bekendmaakte, bedankte Glock voormalig BMW Motorsportbaas Jens Marquardt uitvoerig, maar hij noemde zijn opvolger Andres Roos niet. Volgens Motorsport-Total.com, een zustersite van Motorsport.com, kwam dit omdat het afscheid alles behalve hartelijk verliep. Glock zou het beëindigen van zijn contract hebben vernomen in een videocall die slechts tien minuten duurde.

Een wildcard in de tweede DTM-race op Hockenheim zou een mooi afscheidscadeau voor Glock zijn geweest, op de plek waarin hij een fantastisch gevecht met Gary Paffett voerde in 2018. BMW zou de Duitser echter alleen een plek hebben aangeboden in de DTM Classic-race, is het voorprogramma. Dat zou Glock hebben afgewezen. “BMW heeft gezegd geen plek voor me te hebben”, vertelde Glock aan Motorsport-Total.com. “Er komt dus geen verlenging van de tienjarige samenwerking, wat erg jammer is. We hebben samen iets opgebouwd in die tien jaar. Het is erg jammer dat het zo eindigt.”

Nieuwe projecten BMW

Roos legde uit dat BMW geen plek voor Glock heeft na een grote herziening van de motorsportprojecten met fabrieksondersteuning. Het Beierse merk beëindigde hun programma in de DTM na 2020, en stapte vorig jaar uit de Formule E. Volgend jaar stapt BMW met zijn nieuwe M Hybrid V8 LMDh in het IMSA WeatherTech SportsCar Championship, om een jaar later met dezelfde wagen ook het FIA World Endurance Championship te gaan rijden.

“Ik begrijp heel goed dat Timo teleurgesteld of zelfs gefrustreerd is”, vertelde Roos. “Niemand van ons is blij met het nieuws dat we niet door zullen gaan, daar moet ik eerlijk in zijn. Dat begrijp ik ook. Maar we moeten ook kijken naar hoe dingen voor ons gaan. Op een bepaald moment maakten we een beslissing over hoe ons rijdersteam er volgend jaar uit moet zien. Toen is er gezegd dat er geen toekomst is voor Timo en ons. We hebben tien mooie jaren gehad, dat hebben we ook tegen Timo gezegd. Maar we zien nu geen toekomst waarin Timo voor ons kan rijden.”

Niet lang nadat zijn Formule 1-carrière in 2012 eindigde, kwam Glock binnen bij BMW. Hij stapte in 2013 in bij de DTM, en scoorde sindsdien vijf overwinningen, vijftien podia en zes pole-positions. Na een lastig eerste seizoen met GT3-wagens in 2021, verhuisde Glock naar de Italian GT met Ceccato Racing. In Imola kwam hij echter met een wildcard terug in de DTM, waarbij hij bijna een top-tien finish noteerde, ondanks een langzame pitstop. Hoewel zijn periode bij BMW nu tot een einde komt, is de veertigjarige Glock niet klaar om zijn carrière af te sluiten. “Ik ben nog steeds erg gemotiveerd om een racewagen te besturen. Ik weet dat ik de skills ervoor heb. Ik zie dat elke keer wanneer ik weer in de M4 GT3 zit.” Glock laat de deur ook open voor een terugkeer naar de DTM, waar hij in totaal negen seizoen in is uitgekomen en 150 races heeft gereden. “Ik sta overal voor open. Of het nu prototypes zijn – ik heb ervaring met aerodynamische wagens door mijn dagen in de Formule 1- of GT’s, we moeten afwachten en we zien het wel.”