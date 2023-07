F1 CEO Domenicali benadrukt rol die foto’s spelen bij aantrekken van nieuw publiek

Domenicali sprak aan de vooravond van de Britse Grand Prix tijdens de presentatie van een nieuw boek: Ferrari: From Inside and Outside. Het boek bevat het werk van twee van F1’s grootste fotografen, Ercole Colombo en Rainer Schlegelmilch. Domenicali maakte deel uit van het Ferrari dream team met Jean Todt, Ross Brawn en Michael Schumacher. Zij domineerden de sport in de jaren 2000. Domenicali was tot 2015 teambaas bij het Italiaanse team.

“Ik kende Ercole en Rainer al toen ik bij Ferrari kwam. Zij voorzagen de supporters en tifosi van de beste foto’s van de beste momenten in de sport”, zei hij. “Voordat ik hen leerde kennen, voordat mijn professionele loopbaan in F1 begon, keek ik door hun ogen naar de Formule 1. Zij werden heel belangrijke personen in de wereld van F1, door het feit dat zij altijd het juiste moment wisten vast te leggen. Door naar die foto’s te kijken, voelde je de spanning.”

“Hun rol is heel erg belangrijk. We moeten niet vergeten dat we nu social media hebben, we hebben veel verschillende digitale manieren om over F1 te praten. Dit speelt een cruciale rol voor de nieuwe generatie fans om meer te begrijpen van de historie van onze sport.”

Ferrari: From Inside and Outside is het resultaat van de eerste samenwerking tussen Colombo en Schlegelmilch. Colombo is de ultieme insider, een man wiens vaardigheden als netwerker net zo goed zijn als zijn kwaliteiten als fotograaf. Enzo Ferrari koos hem als zijn fotograaf, waardoor hij alle belangrijke momenten achter de schermen kon vastleggen. Schlegelmilch daarentegen is de outsider, een observant en pionier op het gebied van technieken om de impressie van snelheid in een foto te leggen.

Hun werk maakt deel uit van het Motorsport Images-archief, het grootste archief ter wereld met 26 miljoen foto’s, waaronder de volledige historie van Formule 1 met elke GP sinds de start in 1950.

Het thema ‘van binnen en buiten’ komt terug in de teksten in het boek, samengesteld door James Allen. Het contrast tussen de perceptie van de fans van buitenaf en de ervaringen van enkele van de belangrijkste teamleiders sinds Enzo Ferrari van binnenuit: Mauro Forghieri, Luca di Montezemolo, Jean Todt en Domenicali. Zij, samen met Enzo’s zoon Piero, hebben allen bijgedragen aan een hoofdstuk in het boek.

Naast het reguliere boek is er ook een limited Edition beschikbaar, gebonden en in een speciale case. De boeken zijn genummerd en gesigneerd door beide fotografen. Er zijn slechts 150 van deze boeken beschikbaar, waarvan bij 75 exemplaren ook nog eens twee exclusieve foto’s in print worden aangeleverd.

Meer informatie: https://www.accartbooks.com/