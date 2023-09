Max Verstappen leidt namelijk met een riante voorsprong in de WK-stand. Teamgenoot Sergio Perez, de nummer twee in het kampioenschap, is niet opgewassen tegen de Nederlander. Inmiddels staat de 2023-zegeteller van de titelverdediger op twaalf stuks, waarvan hij in Italië zijn tiende overwinning op rij pakte. Jackie Stewart verwacht niet dat Verstappen als coureur nog beter kan worden. De Schot is zeer onder de indruk van wat de Nederlander op dit moment laat zien aan de wereld.

"Normaal gesproken ontwikkelen coureurs zich door tot ze eind twintig zijn, maar om heel eerlijk te zijn zie ik bij Verstappen niet veel meer ruimte voor verbetering", aldus de wereldkampioen van 1969, 1971 en 1973 tegen Bild. "Of het nou regent, hard waait of bloedheet is... Max haalt overal het maximale uit de auto. We moeten niet vergeten dat het geen gewone 25-jarige jongen is. Hij rijdt al sinds zijn zeventiende in F1 en heeft in vergelijking met zijn leeftijdsgenoten veel meer ervaring."

Red Bull Racing heeft als F1-team het beste de nieuwe technische reglementen opgepakt. Het gat naar de concurrentie is elke Grand Prix weer schrikbarend. Daar komt bij dat de combinatie RB19-Verstappen ongenaakbaar is. Op de vraag of Stewart verwacht dat er nog een andere F1-kampioen komt zolang Verstappen in de koningsklasse rijdt, antwoordt hij: "Dat is nu lastig voor te stellen, maar over Lewis Hamilton werd ook gedacht dat niemand hem kon verslaan. Voor Sergio Perez moet het het eenvoudigste zijn om de titel te winnen. Hij zit op het juiste moment bij het juiste team. Hij rijdt alleen niet zo sterk en solide als Verstappen. Het is voor Max nu overigens wel iets makkelijker om meerdere titels achter elkaar te pakken dan dat het in mijn tijd was."

Door de dominantie van Red Bull wordt geregeld gezegd dat F1 saai is geworden, maar daar is de 84-jarige Stewart het niet mee eens. "Ik vind het helemaal niet saai. Het niveau qua entertainment is ontzettend hoog. Het kampioenschap is beslist, maar daarachter zitten ze dicht bij elkaar. Als Max niet zo'n goed seizoen zou hebben, was er een strijd ontstaan tussen Perez, Hamilton en Alonso. Drie coureurs van verschillende teams. Dat is wat de fans willen zien", besluit hij.