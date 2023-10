La Gazzetta dello Sport: Missie volbracht, F1 klaar voor nieuwe kannibaal

In Italië kiest de populaire krant La Gazzetta dello Sport voor een duidelijke kop: "Verstappen tweede in de sprint en is wereldkampioen! Nu op dezelfde hoogte als Lauda en Senna." Het verslag gaat vervolgens verder. "McLaren-coureur Piastri wint in Losail, maar de Nederlander voltooit de missie en stijgt naar de groten der F1: naast de Oostenrijker en Braziliaan evenaart hij ook Brabham, Piquet en Stewart. Missie volbracht. Verstappen is voor de derde keer in zijn carrière F1-wereldkampioen. Niet dat daar enige twijfel over bestond, dit WK was slechts een formaliteit voor de Nederlander, gezien zijn grote voorsprong in het klassement op Perez."

De focus gaat daarna kort op racewinnaar Piastri, die meteen de eer weer aan Verstappen moet laten. "Vandaag is het alleen de dag van Verstappen, die zondag in de race van pole-position zal starten en zal proberen deze derde welverdiende kroon te vieren door de bovenste trede van het podium te bereiken. Zoals het de groten betaamt."

De focus ligt in Italië ook al op de jaren hierna. Want hoewel Verstappen nu op gelijke hoogte staat met mannen als Lauda en Senna, gaat Gazzetta al een stap verder. "Max kwam daar al op 26-jarige leeftijd en gezien de kracht van Red Bull is het eenvoudig voor te stellen dat Alain Prost en Sebastian Vettel binnenkort gezelschap zullen hebben", waarmee de Italiaanse redacteur doelt op een vierde wereldtitel. "Verstappen houdt van de simulator, meer dan bezoekjes aan onder meer catwalks en andere high society. F1 is klaar voor een nieuwe kannibaal. Hij kan de recordboeken herschrijven. Hij kan het doen op die leeftijd.

Bild: Niemand twijfelt aan een nog beter wordende Verstappen

"Verstappen ist WELTMEISTER", zo staat te lezen boven het verslag van de F1-sprintrace in Qatar van Bild. Het Duitse medium stelt dat de Nederlander al voor het vallen van de vlag zeker was van zijn derde wereldtitel. "Dit omdat teamgenoot Sergio Perez uitviel en die hem niet meer kan inhalen in de WK-stand. Uiteindelijk werd hij tweede, Oscar Piastri won de kortere race in de McLaren", vervolgt het verslag. Daarna haalt het Duitse medium kort het huidige F1-seizoen van de 26-jarige coureur aan. "Verstappen stond in vrijwel elke race op het podium en behaalde alleen een slechter resultaat dan de tweede plaats tijdens de Grand Prix van Singapore (5e). Het feit dat hij met nog zes raceweekends te gaan de titel veiligstelde, is historisch. De enige coureur die dit ook wist te bereiken is niemand minder dan Michael Schumacher in 2002."

Daarnaast komt de Red Bull-coureur met zijn derde wereldtitel in een mooi rijtje te staan. "Legendes als Ayrton Senna en Sir Jackie Stewart werden driemaal tot kampioen gekroond", gaat de schrijver van dienst verder, die denkt dat Verstappen in 2024 nóg beter wordt. "Niemand in de paddock twijfelt eraan dat Verstappen volgend jaar nog een stapje beter zal gaan. De uitzonderlijke coureur is te goed, zijn Red Bull is te goed. Het Oostenrijkse team heeft de rol van Mercedes overgenomen en is de onbetwiste leider in de Formule 1."

Sky Sports: Verstappen de vijfde F1-coureur die een hattrick pakt

Ook in Groot-Brittannië is het Sky Sports niet ontgaan dat Verstappen zich nu bij enkele grote namen heeft gevoegd. De schrijver van dienst haalt ook Senna, Stewart en Lauda aan. Toch stipt men daar nog een ander punt aan. "Verstappen is de eerste coureur die de titel wint in een sprintrace", schrijft de Britse redacteur. "Verstappen is de elfde coureur die minstens drie titels heeft behaald en pas de vijfde die een hattrick van titels op rij won."

Bij Sky Sports zagen ze Perez het Verstappen een stuk gemakkelijker maken, doordat de Mexicaan uit de race werd getikt. Toch is men daar niet vergeten dat de Nederlander een onwijs dominant seizoen afwerkt. "De overwinning van Verstappen was een feit toen Red Bull-ploegmaat en naaste uitdager Perez in de elfde ronde crashte en hij daarmee een van de meeste indrukwekkende en dominante seizoenen in de geschiedenis van F1 bezegelde."

L'Equipe: 'Super Max'

Wie het Franse raceverslag erbij pakt ziet in grote letters staan: BIG MAX. Het is de Nederlander gelukt om zijn derde wereldtitel te pakken. L'Equipe stipt duidelijk aan dat Perez ervoor zorgde dat de Nederlander deze al binnen had vóór het vallen van de vlag. "Perez moest minimaal vijf punten terugpakken om te voorkomen dat de Nederlander zijn titel zou veiligstellen", schrijft de Franse journalist. "Op 26-jarige leeftijd voegt 'Super Max' zich bij Senna, Piquet, Lauda, Stewart en Brabham in de lijst. Zij wonnen allen drie titels. Hij is pas de tweede coureur die zijn eerste drie wereldtitels op rij wint, na Vettel in 2010, 2011 en 2012. Ook met Red Bull."

Video: Hét moment dat Verstappen wereldkampioen werd