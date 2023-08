Sotheby’s en Motorsport Network lanceren Sotheby’s Motorsport

Het nieuwe platform is een samenwerking tussen RM Sotheby’s en Motorsport Network. Het doel is om een de gebruikers in de groeiende sector van online autoveilingen een hoogwaardig platform te bieden. RM Sotheby’s is ’s werelds grootste veilinghuis qua totale verkoop: zeven op de tien auto’s die via een veiling wordt verkocht, gaat via dit huis. RM Sotheby’s verkoopt via live veilingen en op maat gemaakte online verkoop zeldzame en unieke auto’s. Motorsport Network is het wereldwijd erkende platform voor de auto- en motorsportindustrie en haar fans, met diverse dochtermaatschappijen binnen de divisie Driven Lifestyle, waaronder duPont REGISTRY, FerrariChat, Canossa Events en Cavallino.

Door de handen ineen te slaan, menen de twee toonaangevende bedrijven dat Sotheby’s Motorsport de best aspecten van live in-person en online veilingen combineert en zowel kopers als verkopers een vertrouwde, persoonlijke ervaring biedt om een succesvolle transactie te garanderen.

"Het topsegment van de automarkt, goed voor een jaarlijkse omzet van 20 miljard dollar in de Verenigde Staten, verdient een superieur niveau van service, vertrouwen en klanttevredenheid dan wat momenteel wordt aangeboden door veel online veilingsites", zegt Chip Perry, Chief Executive Officer van Sotheby's Motorsport en voormalig CEO van AutoTrader.com. "Sotheby's Motorsport is een echte luxe ervaring die is ontworpen om deze niet eerder aangeboorde markt te bedienen. Met deze nieuwe ervaring kunnen zowel kopers als verkopers erop vertrouwen dat we de voertuigen en biedingen hebben doorgelicht en dat we van begin tot eind een vlekkeloze service bieden."

"Sotheby's Motorsport is een perfecte aanvulling op onze toonaangevende veilingen en live-evenementen en een kant-en-klare oplossing voor iedereen die een high-end modern voertuig wil verkopen of kopen", zegt Gord Duff, wereldwijd hoofd veilingen bij RM Sotheby. "De aankondiging van vandaag illustreert onze toewijding om zowel kopers als verkopers een divers aanbod te bieden dat het best tegemoet komt aan de behoeften van verzamelaars en liefhebbers die tijdloze voertuigen verkopen of daarvoor in de markt zijn.”

Elk veilingitem bevat onbewerkte high-res foto's van het interieur, exterieur, motorruimte en onderstel, rijvideo's en een uitgebreid inspectierapport van een derde partij of gedetailleerde informatie van de verkoper. Kopers kunnen ook de functie Proxy Bidding gebruiken, waarmee bieders een maximumbod kunnen instellen en kunnen winnen zonder aanwezig te zijn op het moment van sluiten van de veiling.

Voor verkopers is Sotheby's Motorsport het enige online platform in de branche dat een totale service biedt van begin tot eind. Sotheby's Motorsport zorgt voor het maken van de online aanbieding, inclusief het regelen van fotografie, videografie en inspecties, en na voltooiing van de verkoop beheert het de overdracht van eigendomsdocumenten, betaalt indien nodig pandrechten uit en maakt geld over. Alle bieders worden vooraf veilig doorgelicht.

Deze week zijn de inschrijvingen geopend voor de eerste veilingen die plaatsvinden tijdens de Monterey Car Week. Er worden diverse auto's aangeboden en er kan vanaf dinsdag 15 augustus zonder reserve op worden geboden. De veiling eindigt op dinsdag 22 augustus.

Sotheby's Motorsport is momenteel beschikbaar voor kopers wereldwijd en verkopers met voertuigen geregistreerd in de Verenigde Staten, internationale uitbreiding staat voor volgend jaar gepland.