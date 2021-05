De 54-jarige Alessandro Zanardi verloor in 2001 bij een gruwelijk ongeluk zijn beide benen. Sindsdien is hij door zijn doorzettingsvermogen een voorbeeld geworden voor velen. Niet alleen keerde hij terug in de autosport, hij startte ook een carrière als paralympiër en behaalde veel successen in het handwielrennen. Vorig jaar raakte de Italiaan opnieuw ernstig gewond toen hij met zijn handbike in botsing kwam met een vrachtwagen en ernstig hersenletsel opliep. Er is op het moment weinig bekend over zijn herstel, maar hij zou in ieder geval in staat zijn om te communiceren met zijn familie.

Ondertussen is er het afgelopen jaar hard gewerkt aan de documentaire ‘Alex Zanardi – Disability Is All Relative”, een documentaire over de 24 uur van Daytona van 2019. Hij finishte die race samen met zijn team als negende in zijn klasse. In de openingsscène van de film zegt Zanardi: “We moeten allemaal op een bepaalde manier omgaan met beperkingen. Het is allemaal relatief. Het leven is een reis en we moeten onze grenzen accepteren.”