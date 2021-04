Presentatoren van het unieke Motorsport TV Live bekendgemaakt

Londen, 27 April 2021:Terwijl kijkers over de hele wereld een eerste indruk kunnen krijgen van de Motorsport.tv Live-nieuwsbulletins worden Diana Binks, Chris McCarthy, Rachael Downie en Bryn Lucas voorgesteld als presentatoren. De zeer ervaren TV- en radioproducer Jason Swales is aangesteld als Executive Producer van de uitzendingen.

De vier presentatoren zullen vanuit de Motorsport.tv-studio's in Londen werken en verzorgen samen de live-bulletins. Vanaf deze week zullen er drie uitzendingen per dag verschijnen, eentje om 8.00 uur 's ochtends, één om 12.00 uur 's middags en tot slot nog eentje om 15.00 uur 's middags - allemaal GMT. Het aantal uitzendingen zal in de zomer worden opgeschroefd tot eens per uur, wanneer een tweede studio in Miami in gebruik wordt genomen.

Motorsport.tv Live zal breaking news vanuit de hele wereld verslaan en naar fans brengen via Motorsport.tv - het bekende OTT-platform van Motorsport Network. Dit betekent dat clips en fragmenten worden gedeeld via toonaangevende websites als Motorsport.com, Autosport.com en Motor1.com.

De nieuwsbulletins maken deel uit van de autosport-, motorsport- en automotive-verslaggeving door het Motorsport Network. Het Live-kanaal brengt nieuws uit de gehele autosportwereld met een speciale focus op de Formule 1, Formule E, 24 uur van Le Mans, NASCAR en IndyCar. Daarnaast komen ook interessante onderwerpen uit tal van andere klassen voorbij. Iedere presentator heeft overigens zijn of haar eigen specialiteit binnen de auto- en motorsport en brengt eigen ervaring mee in het presenteren van of meewerken aan live-uitzendingen.

Zo heeft Diana Binks een achtergrond als pitreporter. Ze baarde vooral opzien door maar liefst honderd interviews af te nemen tijdens een stint van 22 uur in de 24 uur van Le Mans. Door haar werk voor Speed TV in de Verenigde Staten, Motors TV in Europa en het Sky Sports-programma ‘So You Want To Be an F1 Driver?’ heeft ze veel ervaring in het presenteren van live-programma's. Diana heeft ook een brede auto- en motorsportkennis, variërend van de Formule E en het Britse Formule 3-kampioenschap tot GT-kampioenschappen en de British Superbikes.

Chris McCarthy begon zijn carrière in de autosport als coureur. Deze ervaring stelt hem in staat om een extra inzicht te geven bij autosportevenementen. Zijn ervaring als commentator begon vervolgens bij het karten in de Britse, Europese en World Series voordat hij overstapte naar esports, single seaters en GT-evenementen. Voorafgaand aan zijn rol als presentator voor Motorsport.tv Live heeft Chris een groot aantal esports-evenementen voor het netwerk begeleid. Zo stond hij vorig jaar voor de camera bij de virtuele 24 uur van Le Mans. McCarthy heeft bovendien ervaring in het FIA World Endurance Championship, de Formula E, BTCC, FIA Gran Turismo World Finals en Rok the Rio in Las Vegas.

Rachael Downie, gespecialiseerd in sport en gadgets, voegt een andere dimensie toe aan het presentatieteam. In haar carrière heeft Rachael veel ervaring opgedaan voor de camera bij Chelsea TV, Arise News, Sahara Force India F1 en de Britse Grand Prix. Daarnaast heeft ze als pitreporter gewerkt voor vele Europese motorsportklassen en races, waaronder de 24 uur van Le Mans. Naast Motorsport-expert van TRT World is Rachael ook verbonden aan de antiracisme instelling 'Kick It Out' van de FA.

Bryn Lucas kende zijn doorbraak bij Sky, waar hij co-host was van een entertainmentprogramma voordat hij te zien was als presentator van Supercasino. Met zijn passie voor autosport heeft Bryn door de jaren heen vele liveshows verzorgd, waaronder Goodwood Revival, TCR UK, Autosport International, Goodwood Festival of Speed, de Dunlop Touring Car Trophy, Super Formula en de Le Mans Esports Series Final. Buiten de auto- en motorsport heeft Bryn ook talloze sportevenementen gehost, zoals de Oxford en Cambridge Varsity Rugby wedstrijden, de eerste Jet Suit Race, prijsuitreikingen voor de reisindustrie en zijn eigen fietsreis-serie 'City Guides'.

Jason Swales leidt het team zoals gezegd als Executive Producer. Jason heeft meer dan 15 jaar ervaring in Formule 1-media, onder meer bij de BBC, NBC Sports en de Formule 1 zelf. Zo was hij producent van BBC Radio 5 Live coverage voordat hij in 2013 de overstap maakte naar televisie bij het Amerikaanse netwerk NBC Sports als on-site F1-producer. In 2018 werd hij door de Formule 1 ingehuurd als producent met de opdracht om de video-output op digitale kanalen uit te breiden. In die hoedanigheid ontwikkelde hij onder meer de post-race show met Will Buxton, evenals de 'tech talk' serie.

Diana Binks, Motorsport.tv Live presentatrice zei: "Ik kijk er echt naar uit om bij het team van Motorsport TV Live te komen en ben enthousiast om live shows te hosten waarin van alles kan gebeuren. Motorsport.com is het go-to platform voor al het nieuws uit de autosport en ik kan niet wachten om me bij het team aan te sluiten en deel uit te maken van het verhaal."

Chris McCarthy, Motorsport.tv Live presentator zei: "Het is voor mij een hele eer om deel uit te maken van het Motorsport TV Live-team. Ik werk al bijna zeven jaar in de sport en het is een passie van me sinds ik ben begonnen met racen in 2008. Om het nieuws te brengen over een sport waar ik van hou is dan ook een droombaan voor me. Motorsport kan hectisch zijn, dus één plek om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen zal wonderen doen voor de sport. Het team is fantastisch om mee samen te werken en hun gedeelde passie voor deze sport zal ongetwijfeld tot uiting komen in de uitzendingen."

Rachael Downie, Motorsport.tv Live presentatrice zei: “Ik heb altijd al een passie gehad voor auto- en motorsport en geloof dat dit een spannende tijd is voor de industrie. Op persoonlijk vlak, als vrouwelijke sportverslaggeefster, is het ongelooflijk en maakt het me trots om deel uit te maken van de allereerste doorlopende autosportnieuwszender. Ik kan niet wachten om aan deze nieuwe reis te beginnen."

Bryn Lucas, Motorsport.tv Live presentator zei: “Ik heb een groot deel van mijn carrière besteed aan het praten over motorsport en het op en neer rennen van pitstraten voor interviews met coureurs en teams. Ik ben erg blij om deel uit te maken van dit gloednieuwe platform. De motorsport schreeuwt al jaren om zo'n 'one stop' nieuwsdienst en Motorsport Network waagt de sprong nu met de lancering van Motorsport TV Live. Het geeft me ook een legitieme reden om in het weekend voor de TV te zitten om alle verhalen te 'onderzoeken'."

Jason Swales, Executive Producer van Motorsport.tv Live, zei: “Het is altijd spannend om aan de start van een nieuw project te staan en dit vormt geen uitzondering. Het is geweldig dat motorsportfans in staat zijn om regelmatig live en on-demand bulletins te kunnen bekijken, met daarin het laatste nieuws van de series die ze volgen. Omdat ikzelf fan ben van veel raceseries, weet ik dat het moeilijk kan zijn om één plek te vinden die alles dekt wat ik nodig heb. Hopelijk is Motorsport.tv Live nu die plek."

