Het evenement op het TT Circuit Assen is inmiddels een begrip in de Nederlandse auto- en motorsport. Het festijn in Drenthe is uitgegroeid tot hét gratis publieksevenement, waar fans ieder jaar diverse raceklassen en spectaculaire demonstraties kunnen beleven. Vorig jaar ging het evenement eveneens door - in coronatijd zelfs met publiek - al vond alles doorgang in afgeslankte vorm. Voor de editie van 2021 heeft de organisatie grootsere plannen, zo bleek dinsdag tijdens een speciale persconferentie voor een handjevol journalisten.

Die editie, gehouden van 6 tot en met 8 augustus, zal voor het eerst door het leven gaan als de Jack's Racing Day. Jack's Casino neemt het stokje als titelsponsor namelijk over van bouwmarkt Gamma. "Gamma was vorig jaar voor de tiende keer titelsponsor en zij hebben te kennen gegeven dat ze het jubileum een heel mooi moment vonden om er een punt achter te zetten", legt Lee van Dam namens organisator LDP International aan Motorsport.com Nederland uit. Hij is logischerwijs op zoek gegaan naar een nieuwe partner en is geslaagd in die opzet. "Met Jack's Casino hebben we gelukkig een fantastische, nieuwe titelsponsor gevonden. Het gaat om een deal van in eerste instantie drie jaren, met een optie voor een nog langere periode."

Historische Formule 1-auto's en demonstraties door F1-team

De organisatie heeft vorig jaar tienduizend fans ontvangen op het circuit en verwacht dit jaar minimaal hetzelfde te doen, aangezien het evenement coronaproof organiseren in 2020 goed functioneerde. Door het tempo van de vaccinaties ligt de ambitie nog vele malen hoger: "We gaan voor een volle bak, maar ik moet daar wel bij zeggen: wij hebben nog geen indicatie van de veiligheidsregio gekregen", aldus Van Dam. De toeschouwers die uiteindelijk mogen komen, kunnen rekenen op een bomvol programma met gebruikelijke raceklasses als de Grand Prix-karts, de Supercar Challenge en de historische toerwagens. Historische Formule 1-auto's zijn ook present dankzij de Maxx Formula, onder meer met de Nederlander Klaas Zwart in zijn Jaguar. Deze klasse vervangt aankomende zomer de Boss GP.

Daarnaast komt er weer een modern Formule 1-team een demonstratie geven. Waar er vorig jaar door corona geen team was en Renault tot en met 2019 steevast aanwezig was, gooit de organisatie het ditmaal over een andere boeg. "Ja, maar daar kan ik nu nog niet al te veel over zeggen. Binnenkort brengen we daar meer over naar buiten." Na enig aandringen door presentator Robert Doornbos laat Van Dam alsnog weten: "Nou ja vooruit, ik kan wel alvast verklappen dat het om een Formule 1-team gaat dat nog nooit in Assen aanwezig is geweest."

Video: F1-actie in Assen met de Ferrari F93A van Erik van Loon