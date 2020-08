Günther blijft Frijns nipt voor in derde FE-race in Berlijn

De Formule E werkt een bijzonder drukke slotfase van het seizoen af met zes races in negen dagen tijd. Alle races worden verreden op luchthaven Tempelhof in Berlijn en vandaag was het de beurt aan de derde race in vier dagen tijd. Na twee tegenvallende optredens kwalificeerde regerend kampioen Vergne zich eerder op zaterdag op pole-position. Bij de start hield hij relatief eenvoudig de leiding, terwijl Jerome d’Ambrosio Maximilian Günther passeerde voor de tweede plek. In de loop van de eerste ronde gingen Alex Lynn en Robin Frijns voorbij aan Stoffel Vandoorne voor posities vier en vijf, waardoor de Belg van Mercedes terugviel naar P6.

Daar waar Vergne in de eerste ronden meteen een gaatje sloeg, werd D’Ambrosio in de tweede ronde alweer gepasseerd door Günther, waarna de Duitser van BMW stukje bij beetje de achterstand op Vergne verkleinde. Daarachter klom Frijns in ronde 5 naar de vierde positie door Lynn te passeren, een voorbeeld dat Vandoorne twee ronden later volgde. Aan het front kwam de strijd vervolgens in iets rustiger vaarwater, totdat de safety car in ronde 11 naar buiten kwam. De aanleiding daarvoor was een spin van James Calado, die een kettingbotsing tot gevolg had met Neel Jani en Sergio Sette Camara als slachtoffers. Calado kon verder, maar parkeerde zijn auto niet veel later in de pits. Op datzelfde moment tikte Felipe Massa landgenoot Lucas di Grassi in een spin en dat leverde eerstgenoemde een drive-through penalty op.

Na de safety car-fase begon het strategische schaakspel met de inzet van de Attack Mode, maar Vandoorne kreeg daar niet veel van mee. Kort na de neutralisatie vertraagde de Belg vanwege een probleem, om aan het eind van de ronde naar de pits te gaan. Aan het front kwam Vergne gaandeweg steeds meer onder druk te staan en het duel met Günther kwam pas echt op gang in de 31ste ronde, toen de Duitser de aanval inzette. Een eerste poging werd nog afgeslagen, maar later in dezelfde ronde wisselde de leiding van eigenaar. Daar zou het niet bij blijven voor Vergne, want in de voorlaatste ronde ging ook Frijns aan hem voorbij voor de tweede positie.

De Nederlander was goed omgegaan met zijn energie en kon daardoor in de slotfase voluit blijven gaan. Het kleine gaatje met Günther dichtte hij in de laatste ronden nog, maar een inhaalactie kwam er niet. Günther pakte zodoende zijn tweede zege van het seizoen, 0.128 seconden voor Frijns. Achter Vergne klom Antonio Felix da Costa, de winnaar van de afgelopen twee races en de leider in het kampioenschap, in de slotfase sterk op naar P4, gevolgd door Andre Lotterer, Oliver Rowland en D’Ambrosio op P7. Ondanks zijn spin werd Di Grassi achtste, terwijl Mitch Evans en Alexander Sims de laatste punten scoorden. Nyck de Vries klom gedurende de race gaandeweg op naar de top-10, maar een langzame slotronde zorgde ervoor dat hij zes plaatsen verloor en als nummer 16 over de finish kwam.

De vierde van zes Formule E-races in Berlijn wordt zondag verreden. De kwalificatie voor die race start om 14.15 uur.

Uitslag Formule E Berlijn E-Prix III