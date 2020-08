Vergne op pole voor derde Formule E-race Berlijn, Frijns zesde

Twee dagen geleden kwamen de Formule E-coureurs voor het laatst in actie. Antonio Felix da Costa pakte toen zijn tweede zege in twee dagen, nadat hij ook voor beide races pole-position pakte. Beide races werden gereden op de omgekeerde layout van het Formule E-circuit in Berlijn, maar de derde ontmoeting op luchthaven Tempelhof wordt verreden op de gebruikelijke omloop.

Groepsfase

En die gebruikelijke layout, die leek Felix da Costa toch wat minder te liggen tijdens de groepsfase van de kwalificatie. De DS Techeetah-rijder reed in het eerste deel de tweede tijd achter Stoffel Vandoorne, maar zag in de drie daaropvolgende kwalificatiedelen nog zeven coureurs een snellere tijd rijden. De polesitter van de eerste twee krachtmetingen in Berlijn start later vandaag dus vanaf de negende positie.

De snelste tijd in de groepsfase werd gereden door regerend kampioen Vergne, die in de afgelopen twee races juist geen potten kon breken en slechts één puntje scoorde. De tweede Techeetah-rijder was Vandoorne nipt te snel af met zijn ronde in het tweede deel van de groepsfase. In het laatste deel ging Alex Lynn knap naar de derde tijd en daardoor plaatste Mahindra zich met twee auto’s voor de Superpole, want eerder had Jerome d’Ambrosio al een tijd gereden die voldoende was voor de vijfde tijd. De zesde tijd en het laatste plekje in de Superpole was voor Maximilian Günther.

De twee Nederlandse Formule E-coureurs kwamen gezamenlijk in actie in het derde kwalificatiedeel. Daar waar Frijns en De Vries in de vorige kwalificatie allebei nog doorstootten tot de Superpole, was er bij de derde ontmoeting in Berlijn alleen een plekje vergeven voor Frijns. Hij reed de vierde tijd op ruim zo’n twee tienden van Vergne. De Vries plaatste zich net niet voor de Superpole met de achtste tijd, nadat hij vroeg in zijn rondje een foutje maakte en de muur een klein tikje gaf. Ook Andre Lotterer (zevende), Felix da Costa (negende) en Oliver Rowland (tiende) misten plaatsing voor de strijd om pole-position.

Superpole

De Superpole werd afgetrapt door Günther, die zich als zesde en laatste had geplaatst voor de strijd om pole-position. Met 1.06.772 zette hij meteen een prima tijd neer en dat bleek ook toen de daaropvolgende coureurs zich een voor een stukbeten op de tijd van de Duitser. Dat begon met D’Ambrosio en daarna wist ook Frijns niet onder de tijd van Günther te duiken. De Envision Virgin-coureur had geen sterke eerste en derde sector en kwam daardoor niet verder dan wat uiteindelijk de zesde tijd zou worden.

Nadat ook Vandoorne en Lynn de tijd van Günther niet wisten te verbeteren, mocht Vergne als laatste een poging doen. Met de snelste eerste, tweede en derde sector van iedereen ging de Fransman naar 1.06.277, bijna een halve seconde sneller dan Günther. De BMW-rijder start daardoor vanaf P2, gevolgd door D’Ambrosio en Vandoorne. De derde rij op de grid wordt gedeeld door Lynn en Frijns.

De derde van zes Formule E-races in Berlijn gaat zaterdagavond om 19.00 uur van start. Frijns vertrekt dus vanaf de zesde positie, terwijl De Vries door een eerder opgelopen gridstraf vanaf P13 vertrekt.

Uitslag kwalificatie Formule E - Berlijn III