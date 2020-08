Tweede pole op rij voor Vergne in Berlijn, De Vries vijfde

Zaterdag werd de derde krachtmeting van de Formule E in Berlijn gewonnen door Maximilian Günther, die Robin Frijns met een tiende voorbleef. Ook rekende hij af met polesitter Jean-Eric Vergne, die als nummer drie wel mee mocht naar het podium. Lang konden de podiumklanten niet genieten van hun succes, want zo’n 18 uur na de finish begon de kwalificatie voor de vierde race in vijf dagen op luchthaven Tempelhof.

Groepsfase

En dat de ene dag niet de andere is, bleek wel voor de winnaar van zaterdag. Günther kwalificeerde zich toen nog op de tweede positie, maar een magere ronde in het eerste kwalificatiedeel leverde hem uiteindelijk slechts de 21ste startpositie op. De BMW Andretti-rijder was niet de enige naam uit Q1 die aan het eind van de groepsfase in de onderste helft van de uitslag terug te zien was: Andre Lotterer en Stoffel Vandoorne presteerden met respectievelijk P18 en P20 niet veel beter dan Günther.

Dat gold wel voor regerend kampioen Vergne, die in Q2 een 1.06.484 noteerde en daarmee de snelste tijd van de groepsfase reed. Luttele seconden later evenaarde Oliver Rowland die tijd, waarmee hij zich als tweede plaatste voor de Superpole. Beide heren doken onder de tijd van kampioenschapsleider Antonio Felix da Costa, die na Q1 nog de snelste was. De DS Techeetah-coureur plaatste zich ternauwernood voor de Superpole, want ook Nyck de Vries, Felipe Massa en Sebastien Buemi doken nog onder zijn tijd.

De Vries kwam in Q3 in actie en reed de derde tijd van de groepsfase. Daarmee deed de Mercedes-rijder het beter dan landgenoot Robin Frijns. De Envision Virgin-coureur stond gisteren nog op de zesde positie, maar zijn ronde in Q2 leverde hem op zondag niet meer dan de tiende positie op. De verrassing van de kwalificatie plaatste zich weliswaar niet voor de Superpole, maar met de achtste tijd maakte René Rast wel indruk. De Duitser van Audi versloeg onder meer teamgenoot Lucas di Grassi.

Superpole

Met de zesde tijd in de groepsfase moest kampioenschapsleider Da Costa als eerste in actie komen tijdens de Superpole en dat deed de Portugees met verve. Hij reed een 1.06.247 en dat bleek een beresterke tijd te zijn, waarop vrijwel iedereen zich zou stukbijten. Dat was echter buiten Vergne gerekend. De teamgenoot van Da Costa mocht als laatste ten tonele verschijnen in de Superpole, maar bleek de enige die een bedreiging kon vormen voor de snelste tijd. Net als op zaterdag ging de Fransman uiteindelijk naar pole-position met een 1.06.107.

Daarmee bezet DS Techeetah de gehele eerste startrij tijdens de race op zondagavond. Rowland gaf ruim vier tienden toe op Vergne en start daarom vanaf de derde positie, met naast zich teamgenoot Buemi. Het verschil tussen de Nissan e.dams-rijders was slechts 0.012 seconden. De Vries verzekerde zich van de vijfde startpositie en gaf slechts 0.045 toe op de derde tijd van Rowland, terwijl Massa geen foutloos rondje afleverde en daardoor genoegen moest nemen met de zesde startpositie.

De vierde Formule E-race in Berlijn begint vanavond om 19.00 uur, met De Vries op de vijfde startpositie en Frijns op P10.

Uitslag kwalificatie Formule E Berlijn E-Prix IV