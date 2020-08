Felix da Costa onttroont winnaar Vergne in Berlijn, De Vries P4

Net als op zaterdag trainde Jean-Eric Vergne zich naar de pole-position op voormalig luchthaven Tempelhof in Berlijn. De DS Techeetah-rijder deelde de eerste rij met teamgenoot Antonio Felix da Costa, die vandaag de titel veilg zou kunnen stellen als hij met meer dan 60 punten voorsprong uit de race kwam. Bij de start behielden de teamgenoten eenvoudig de leiding, voor Oliver Rowland en Sebastien Buemi van Nissan e.dams én Nyck de Vries. In de achterhoede ging het mis voor Maximilian Günther. De naaste belager van Da Costa reed tegen de achterkant van Oliver Turvey en viel daardoor uit. Ook kwam de safety car naar buiten.

De neutralisatie eindigde bij de start van ronde vier en bij de herstart bleven de rijders aan het front in formatie rijden. Dat bleef zo tot de zesde ronde, toen René Rast als eerste de Attack Mode gebruikte. Op datzelfde moment begonnen er regendruppels te vallen in Berlijn, die uiteindelijk niet door zou zetten. Rast zou de grote verliezer blijken van de eerste ronde Attack Modes, want hij viel terug van de achtste tot de tiende positie. Vooraan nam Rowland kortstondig P2 over van Felix da Costa, maar de Portugees counterde in ronde 13 door zowel de Brit als teamgenoot Vergne te verschalken. De kampioenschapsleider kwam zodoende aan de leiding.

Met de tweede Attack Mode wist het DS Techeetah-duo een gaatje te slaan, maar dat ging ten koste van extra energieverbruik. Vervolgens moesten Felix da Costa en Vergne wat energie sparen, waardoor Rowland, Buemi en De Vries relatief eenvoudig de aansluiting weer konden vinden. Op het moment dat dit gebeurde, in ronde 30, ging Vergne weer naar de leiding. Drie ronden later maakte Rowland een foutje, waardoor Buemi erlangs kon glippen voor de derde positie. In de slotronde verloor Rowland nog een plekje door een inhaalactie van De Vries, die tot die mogelijkheid kwam door gedurende de race zuinig te zijn met zijn energie.

Vooraan ging de winst naar Vergne, maar het grootste feest werd gevierd door Felix da Costa. Hij werd tweede en dat was ruimschoots voldoende om zijn teamgenoot te onttronen als Formule E-kampioen. Bovendien bezorgden ze DS Techeetah het kampioenschap voor teams. Buemi mocht als derde mee naar het podium in de vierde E-Prix van Berlijn in vijf dagen, voor De Vries en Rowland. Lucas di Grassi reed een sterke race en klom naar de zesde positie, voor Mitch Evans en de vanaf P18 opgeklommen Andre Lotterer. Alex Lynn legde beslag op P9, terwijl Felipe Massa de top-tien completeerde. Robin Frijns kwam daags na zijn derde plek niet in actie, nadat een probleem met de batterij ervoor zorgde dat de hele aandrijflijn vervangen moest worden.

Het Formule E-seizoen 2019-2020 krijgt komende week nog een vervolg met een nieuwe double header. De eerste van die races wordt woensdag verreden op wederom een andere configuratie van het circuit op voormalig luchthaven Tempelhof.

Uitslag Formule E Berlijn E-Prix IV