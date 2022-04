Vergne op pole-position voor tweede E-Prix van Rome

Jean-Eric Vergne plaatste zich op het nippertje voor de kwartfinales van de kwalificatie voor de tweede E-Prix van Rome. De Fransman bleef zijn DS Techeetah-teamgenoot Antonio Felix da Costa 0,021 seconde voor en eindigde zijn groep zodoende als vierde, achter Mitch Evans - de winnaar van de race op zaterdag - Pascal Wehrlein en Stoffel Vandoorne.

Derhalve wachtte Vergne in de kwartfinale een ontmoeting met Robin Frijns. De Nederlander, die zaterdag achter Evans tweede werd in de eerste E-Prix van dit weekeinde, was de snelste in de andere groep. Frijns was bijna twee tienden van een seconde sneller dan nummer twee André Lotterer. Jake Dennis en Sam Bird waren de andere rijders uit groep A die zich plaatsten voor de knock-outfase. Nyck de Vries strandde op 0,005 seconde van Bird in de poulefase.

Zo ging het zaterdag in Rome: Ontketende Evans wint E-Prix Rome, Frijns en Vandoorne op podium

In de kwartfinale tegen Frijns was Vergne met een tijd van 1.38.348 de betere; met een verschil van 0,085 seconde reed hij zich naar de halve eindstrijd. Lotterer, Dennis en Evans (ten koste van respectievelijk Vandoorne, Wehrlein en Bird) schaarden zich eveneens bij de beste vier in de straten van de Italiaanse hoofdstad. In dat segment liet Vergne Lotterer vrij eenvoudig achter zich (1.38.149 om 1.38.361), terwijl Dennis met een marge van een halve seconde afrekende met Evans.

Waar Dennis in de halve finale nog tot een 1.37.997 kwam, bleef hij in de eindstrijd tegen Vergne steken op een 1.38.489. De voormalig Toro Rosso F1-coureur zette daar een 1.38.268 tegenover, wat ruim voldoende was om de pole-position te pakken.

De tweede E-Prix van Rome begint vanmiddag (zondag) om 15.00 uur.

De startopstelling voor de tweede E-Prix van Rome: