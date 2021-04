Vandoorne pakt pole in Valencia. De Vries derde, Frijns op P16

Het is al de derde pole voor het Mercedes FE-team an dit seizoen. Eerder pakte Vandoorne al de beste startplek in Rome, terwijl De Vries in het Saudische Diriyah de snelste in de kwalificatie was.

Hoewel de tweede sector van Vandoorne er wat rommelig uitzag bleek zijn 1.26.494 nipt voldoende om Felix da Costa (Techeetah) achter zich te laten, terwijl het gat met De Vries twee tienden bedroeg. Achter dit drietal eindigden Maximilian Guenther (BMW Andretti), Alex Lynn (Mahindra) en Sébastien Buemi (DAMS) op respectievelijk de vierde, vijfde en zesde stek in de Superpole. Overigens start De Vries niet vanaf die derde plek. Hij kreeg na afloop van de race in Rome een gridstraf van vijf plekken vanwege een aanrijding met Sam Bird en Oliver Rowland en start op Ricardo Tormo dus vanaf P8.

Frijns kwam er in de kwalificatie niet aan te pas. De Nederlander van Envision Virgin start de race – vanmiddag om 15.04 uur – vanaf de zestiende plaats. Het team van Jaguar – dat het kampioenschap leidt – kende een flinke tegenvaller. Mitch Evans en Sam Bird eindigden respectievelijk op P18 en P21 en hebben dus flink wat werk te verrichten.

Uitslag Superpole E-Prix van Valencia

Uitslag volledige kwalificatie E-Prix van Valencia