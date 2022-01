Porsche-coureur Wehrlein topt Formule E-training, stevige crash Cassidy

Na de overwinning van Nyck de Vries op vrijdag staat vandaag het laatste deel van de 'double header' op het programma. Dat deel werd afgetrapt met een vrije training, waarvoor de omstandigheden overigens niet heel representatief waren. Zo is deze sessie nog bij daglicht afgewerkt, terwijl de race onder kunstlicht en ook bij lagere temperaturen zal worden verreden.

Het weerhield teams er niet van om de schaarse trainingstijd met beide handen aan te grijpen. Sam Bird kwam daarin sterk uit de startblokken, maar zag Edoardo Mortara het commando halverwege de sessie overnemen. De Venturi-coureur bracht een 1.07.656 op de klokken en bleef daarmee de eveneens versnellende Sébastien Buemi en Lucas di Grassi voor. Het leek de opmaat voor ronden met meer vermogen in voorbereiding op de kwalificatie, maar daar dacht Nick Cassidy anders over.

De teamgenoot van Robin Frijns crashte stevig in bocht 11 en zorgde daarmee voor een rode vlag. De Brit raakte eerst de muur aan de rechterkant van het smalle stratencircuit en kende daarna een stevige impact aan de linkerkant. Cassidy bleek zelf in orde, maar dat gold niet voor zijn bolide. Het zal bij Envison Virgin Racing een flashback opleveren naar vorig jaar, toen Frijns tijdens de vrije training in dezelfde bocht crashte en de kwalificatie door zijn beschadigde bolide moest missen.

Voor de rest van het veld leek de schuiver van Cassidy juist kostbare trainingstijd te kosten. Zo liep de klok - net als in de Formule 1 - gewoon door en moest de baanafzetting worden gerepareerd. De klok tikte in rap tempo richting nul, al maakte de wedstrijdleider van de mogelijkheid gebruik om tien minuten extra trainingstijd toe te voegen. In deze verlenging gaf Porsche een aardig visitekaartje af met Pascal Wehrlein als snelste man. Nyck de Vries leek die tijd te benaderen in zijn laatste vliegende ronde, maar werd in de afsluitende sector behoorlijk in de weg gereden. De wereldkampioen moest daardoor genoegen nemen met P8, twee plekken voor landgenoot Frijns.

Uitslag: Formule E Riyadh - vrije training