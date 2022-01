De Vries imponeert met pole voor tweede FE-race, Frijns keurig derde

Na kritiek op het vorige kwalificatiesysteem is de Formule E voor het achtste seizoen overstag gegaan. In de eerdere opzet werd de titelstrijd nog kunstmatig spannend gehouden en werden coureurs in de top van het kampioenschap gestraft voor hun goede prestaties. Zo moesten zij de baan schoonvegen in de eerste kwalificatiegroep en konden ze een goede startpositie op voorhand eigenlijk al wel uit hun hoofd zetten. Dit jaar pakt de elektrische raceklasse het heel anders aan. De coureurs worden nog maar in twee groepen onderverdeeld, waarbij de beste vier rijders van iedere groep doorgaan naar de knock-outfase van de kwalificatie.

Groepsfase: De Vries en Frijns sterk, Vandoorne sneuvelt verrassend

In die eerste fase was het dus zaak om bij de eerste vier van de eigen groep te belanden. De Vries mocht die klus zien te klaren in de eerste kwalificatiegroep, terwijl zijn Mercedes-teammaat Stoffel Vandoorne en Robin Frijns hun kunsten pas in de tweede groep mochten vertonen. Voordien deed De Vries echter al met veel machtsvertoon wat hem te doen stond. De regerend wereldkampioen kwam met 1.08.542 als beste uit de startblokken, al moest hij in de slotfase nogmaals aan de bak.

Een stroom aan verbeteringen lieten De Vries kortstondig naar P8 zakken, maar de Mercedes-rijder reageerde ijzersterk en wist met 1.07.939 wederom beslag te leggen op de eerste stek. Het leverde hem een ticket voor de kwartfinales op, waarin hij gezelschap zou krijgen van Lucas di Grassi, Oliver Rowland en André Lotterer. Zij wisten de eerste groep ook te overleven ten koste van onder meer Jake Dennis en Pascal Wehrlein, die namens Porsche de snelste man was in de afsluitende training.

Die afsluitende training liet zijn sporen ook nog na in de middag. Nick Cassidy kon na zijn crash eerder op de dag niet deelnemen aan de kwalificatie, waardoor Frijns de eer van Envison Virgin Racing in zijn eentje hoog moest houden. Dat lukte zeer overtuigend. Zo wist de Limburger achter Edoardo Mortara de tweede tijd te klokken in zijn groep en door te gaan naar de kwartfinales. Antonio Felix da Costa en Jean-Eric Vergne wisten hetzelfde kunstje te flikken, hetgeen prominente slachtoffers eiste. De meest verrassende luisterde naar de naam Stoffel Vandoorne. De Belg leek gisteren nog op weg naar de zege, maar kwam nu in zijn groep niet verder dan P6. Sam Bird verging het nog beroerder. Hij raakte de muur in bocht 11 en moest met een beschadigde bolide vroegtijdig forfait geven.

Knock-outfase: Twee Nederlanders op de eerste startrijen

Nyck de Vries Jean-Eric Vergne Lucas di Grassi Antonio Felix da Costa Robin Frijns Oliver Rowland André Lotterer Edoardo Mortara

Nadat de stofwolken van deze eerste slijtageslag waren opgetrokken, mocht De Vries wederom het spits afbijten in de kwartfinales. Dit deed de enige overgebleven Mercedes-coureur met speels gemak, een voorbode van wat zou komen. De Nederlander versnelde tot een rondetijd onder de 1 minuut en zeven seconden, een versnelling waar Vergne duidelijk geen antwoord op had. De Vries verzekerde zich zo afgetekend van een plek op de eerste twee startrijen en met zicht op meer.

Aan Frijns de schone taak om datzelfde te doen en voor twee Nederlanders bij de eerste vier te zorgen. Hij moest ervoor afrekenen met Rowland en verzaakte niet. De 1.07.207 in zijn Virgin-bolide bleek weliswaar langzamer dan de tijd van De Vries, maar wel een halve seconde rapper dan zijn directe tegenstander en dat is in het knock-outsysteem alleen waar het om draait. Het leverde de Limburger dan ook een welverdiende plek in de halve finales op, net als Di Grassi en Mortara.

Lucas di Grassi Nyck de Vries Robin Frijns Edoardo Mortara

Beide Nederlanders ontliepen elkaar overigens in de halve finales, waarin De Vries het mocht opnemen tegen de kampioen uit het Formule E-seizoen 2016-2017. Di Grassi zette als eerste een richttijd neer, maar die bleek niet scherp genoeg om De Vries nerveus te maken. Sterker nog: de regerend kampioen dook doodleuk nog een keer onder de 1 minuut en zeven seconden. Zijn 1.06.835 bleek vier tienden sneller dat wat Di Grassi uit zijn Venturi-bolide wist te trekken.

Een volledig Nederlandse finale was net te hoog gegrepen. Zo kon Frijns in zijn eigen duel niet afrekenen met Mortara. Frijns liet het met name in de eerste twee sectoren liggen. Een verbluffend snelle laatste sector bracht hem nog wel in de buurt, maar het totaalplaatje bleek niet afdoende om het in de finale op te nemen tegen De Vries. In plaats daarvan rest Frijns een derde startplek voor de krachtmeting van vanavond.

Nyck de Vries Edoardo Mortara

De Vries zorgde er echter alsnog voor dat achter de polesitter een Nederlands vlaggetje prijkt. Mortara mocht de finale aftrappen, maar ging in de eerste bochtencombinatie meteen de mist in. Het kostte de Venturi-coureur twee tienden, precies genoeg om De Vries aan het eind van de rit op pole te zetten. In het restant van de ronde was Mortara namelijk bloedsnel, maar die inspanningen bleken op de meet net niet genoeg om zijn vroege misser recht te zetten.

Daarbij moet wel gezegd dat het verschil marginaal was. De Vries noteerde 1.07.154 en dat bleek vijf duizendsten van een seconde sneller dan Mortara. De Friese rijder heeft daarmee zijn eerste pole van het nieuwe seizoen te pakken en houdt het momentum van vrijdag - toen hij de eerste jaar van het jaar ook al won - vast. In de nieuwe kwalificatieopzet is Mercedes overigens nog ongeslagen, doordat pole-position gisteren naar Vandoorne ging. De Belg moet nu vanaf P12 komen.

De tweede race van het Formule E-seizoen begint vanavond om 18.00 uur Nederlandse tijd.

Volledige startopstelling voor tweede Formule E-race Saudi-Arabië: