Cassidy verovert in nat Rome zijn eerste pole-position

Cassidy had zondagochtend al indruk gemaakt door in een incidentrijke vrije training de snelste tijd neer te zetten. Ook in de beslissende Superpole-fase van de kwalificatie (met de zes beste coureurs van de reguliere kwalificatie) kwam hij uitstekend uit de verf.

Cassidy was de voorlaatste rijder die aan de beurt kwam en hij zette in de eerste en laatste sector tijden neer die niet meer geëvenaard konden worden. Uiteindelijk kwam hij tot een 1.52.011, drie tiende sneller dan Norman Nato op de tweede plek. Derde werd voormalig Formule 1-piloot Wehrlein die lange tijd op weg leek naar de beste tijd. De Duitser had echter het nadeel dat eerder dan Cassidy en Nato startte en dat de baanomstandigheden gaandeweg de Superpole iets verbeterden, ten gunste van die laatste twee.

Stoffel Vandoorne – gisteren nog goed voor pole-position – werd vierde, voor Maximilian Günther op de vijfde plek. Alexander Sims werd zesde en laatste in de Superpole.

Uitslag Superpole Rome E-Prix II

Nederlanders starten achterin

Nyck de Vries en Robin Frijns starten de race zondagmiddag vanuit het achterveld. De Mercedes-coureur kwalificeerde zich op de achttiende stek. Frijns start één plekje verder naar achteren. De tweede E-Prix van Rome start om 13.04 uur.