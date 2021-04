Cassidy pakt snelste tijd in vrije training Rome E-Prix II

Cassidy kreeg zaterdag tijdens de eerste omloop in Rome nog een tijdstraf en en twee strafpunten op zijn racelicentie na een aanrijding met Jake Dennis. Vanochtend was de teamgenoot van Robin Frijns beter op dreef. Op een spekglad circuit klokte Cassidy een ‘snelste’ tijd van 1.40.107. De Nieuw-Zeelander was al vroeg in de sessie naar buiten gegaan en gebruikte zijn aanvalsmodus om zijn snelste tijd te noteren. Omdat de omstandigheden geleidelijk aan verslechterden, werd de tijd van Cassidy niet verder verbeterd.

De regen leidde tot veel incidenten en gele vlaggen. Het meest in het oog springend was de fout van Alex Lynn. De coureur van Mahindra verloor de achterkant van zijn wagen bij het aanremmen van de chicane van bocht 12. Hij probeerde z’n auto op te vangen, maar verloor de macht over het stuur en kwam zachtjes in de TecPro-barrière terecht.

Achter Cassidy kwam Maximilian Günther tot de tweede tijd, terwijl Stoffel Vandoorne – zaterdag nog polesitter – derde werd. De Nederlandse nummers twee en drie in het kampioenschap Nyck de Vries en Robin Frijns deden het rustig aan. Frijns klokte de twaalfde tijd, De Vries werd achttiende.

De kwalificatie voor de Rome E-Prix II start om 09.00 uur. De race zelf op het Circuito Cittadino dell'EUR begint om 13.04 uur.

Volledige uitslag vrije training Rome E-Prix II