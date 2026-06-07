De Formule 1 strijkt dit weekend neer in Monaco, maar voor een groot deel van het huidige startveld voelt de race minder als een uitwedstrijd dan voor de rest van de paddock. Van de 22 coureurs op de grid wonen er liefst veertien in het prinsdom aan de Côte d'Azur. Daarmee blijft Monaco het onbetwiste centrum van de Formule 1-wereld.

Naast Monegask Charles Leclerc hebben Max Verstappen, Lando Norris, Oscar Piastri, George Russell, Lewis Hamilton, Carlos Sainz, Alexander Albon, Nico Hülkenberg, Gabriel Bortoleto, Liam Lawson, Oliver Bearman, Fernando Alonso en Valtteri Bottas hun officiële woonplaats in Monaco.

Belastingvoordeel

De reden waarom zoveel coureurs zich in Monaco vestigen, lijkt op het eerste gezicht eenvoudig. Inwoners betalen er geen inkomstenbelasting, geen vermogensbelasting en geen belasting op vermogenswinsten. Voor sporters die miljoenen euro's per jaar verdienen, kan dat een enorm verschil maken.

Toch doet die verklaring Monaco (en de coureurs) tekort. Wie met de coureurs spreekt, merkt al snel dat geld slechts een deel van het verhaal vormt. Veiligheid, privacy, het klimaat en de centrale ligging worden minstens zo vaak genoemd als redenen om zich in het prinsdom te vestigen.

Voor Leclerc is Monaco echter bovenal thuis. De Ferrari-coureur is er geboren en getogen en kijkt daardoor anders naar het prinsdom dan de gemiddelde bezoeker.

Charles Leclerc won in 2024 zijn thuis-Grand Prix. Foto door: Steve Etherington / Motorsport Images

"Voor mij zijn er twee verschillende soorten Monaco", vertelde hij donderdag tijdens de persconferentie voorafgaand aan het Grand Prix-weekend. "Er is Monaco tijdens het raceweekend en Monaco daarbuiten. Omdat ik hier geboren ben en hier ben opgegroeid, is het heel bijzonder. Het voelt een beetje als een dorp. Ik heb hier al mijn jeugdvrienden en mijn hele familie. Dat is het Monaco waar ik het meest van houd."

Naar huis fietsen

Ook voor coureurs die niet in Monaco zijn geboren, biedt het leven er voordelen die tijdens een raceweekend direct merkbaar zijn. Waar de meeste Formule 1-coureurs tijdens een Grand Prix in hotels verblijven, kunnen ze hier simpelweg naar huis lopen of fietsen.

"Het is geweldig om de dag op het circuit af te sluiten en dan naar huis te kunnen gaan", zei Gabriel Bortoleto, die sinds kort ingezetene is van Monaco. "Thuis eten, tijd doorbrengen met familie. Mijn broer en moeder zijn hier, dus iedereen verblijft bij mij thuis. Dat heb ik altijd liever dan een hotel."

Nico Hülkenberg omschreef dat eerder al eens als een welkome verandering ten opzichte van de gebruikelijke Grand Prix-routine. "Het voelt gek om elke avond en tussen de sessies naar huis te gaan, maar het brengt me rust", aldus de Duitse familieman.

Nico Hülkenberg kan tijdens de Grand Prix van Monaco op de fiets naar huis. Foto door: Erik Junius

Ook Max Verstappen woont in Monaco. Al direct na zijn achttiende verjaardag verkaste hij naar het prinsdom, waar hij nu met zijn vriendin Kelly, haar dochter Penelope en hun gezamenlijke dochter Lily woont.

De Red Bull-coureur benadrukte donderdag dat Monaco voor hem veel meer is dan alleen de locatie van één race per jaar. "Monaco is mijn thuis, dus voor mij weegt dat waarschijnlijk zwaarder dan de race zelf", aldus de viervoudig wereldkampioen. "Ik vind het heerlijk om hier te wonen. Het is er heel veilig, de mensen zijn vriendelijk en het is een goede plek voor kinderen. Dat er ook een Grand Prix is, is eigenlijk gewoon een bonus."

Monaco voelt veilig

Dat veiligheidsaspect wordt vaak onderschat. Monaco kent een van de hoogste concentraties politieagenten per inwoner ter wereld en staat bekend om zijn uitgebreide cameranetwerk. Niet vreemd in een stad waar ruim 30 procent van de inwoners minimaal miljonair is.

Politie van Monaco bestuurt een jetski tijdens de Formula 1 Monaco Grand Prix. Foto door: Marcel van Dorst/EYE4IMAGES/NurPhoto via Getty Images

Voor topsporters biedt dat een mate van rust die elders moeilijk te vinden is. Tegelijkertijd kunnen beroemdheden er relatief anoniem leven. In een omgeving waar rijke ondernemers, film- en muzieksterren en andere topsporters aan de orde van de dag zijn, trekt een Formule 1-coureur minder aandacht dan in veel andere steden.

Daarnaast is de ligging van het prinsdom ideaal voor mensen die vrijwel ieder weekend de wereld overvliegen. Monaco heeft een heliport en vanaf daar is het slechts enkele minuten vliegen naar de internationale luchthaven van Nice.

Driehonderd zonnige dagen per jaar

Ook het klimaat werkt in het voordeel van het prinsdom. Met meer dan driehonderd zonnige dagen per jaar, zachte winters en warme zomers biedt de regio vrijwel het hele jaar door uitstekende omstandigheden.

Een van de belangrijke redenen om in Monaco te wonen: dit uitzicht en het aangename klimaat. Foto door: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Toch blijft het belastingvoordeel een belangrijke factor. Wie zich in Monaco wil vestigen, moet aantonen over aanzienlijke financiële middelen te beschikken en het grootste deel van het jaar daadwerkelijk in het prinsdom wonen. Daar staat tegenover dat inwoners geen inkomstenbelasting betalen.

Lando Norris erkende eerder openlijk dat dit meespeelde bij zijn verhuizing. "Om redenen die je wel kunt verwachten", antwoordde de McLaren-coureur toen hem naar zijn keuze voor Monaco werd gevraagd. "Het is iets wat veel coureurs doen."

Fransen vormen uitzondering

Opvallend genoeg ontbreekt een aantal bekende namen op de lijst van Monaco-bewoners. Waar Lance Stroll voor Zwitserland kiest, vormen de Franse coureurs een apart clubje. Pierre Gasly en Isack Hadjar wonen in Italië, terwijl Esteban Ocon in Zwitserland staat ingeschreven.

Pierre Gasly woont sinds zijn tijd bij Toro Rosso in Italië (tegenwoordig Milaan), maar heeft ook een huis in Miami. Foto door: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Dat heeft alles te maken met de Franse belastingwetgeving. Staatsburgers van Frankrijk mogen niet profiteren van de fiscale voordelen die Monaco andere inwoners biedt, waardoor een verhuizing naar het prinsdom voor hen veel minder aantrekkelijk is.

Ook Andrea Kimi Antonelli woont niet in Monaco. De Mercedes-coureur is afkomstig uit Bologna en heeft een aantrekkelijk alternatief dichter bij huis. Op relatief korte afstand ligt het ministaatje San Marino, dat eveneens bekendstaat om zijn gunstige belastingklimaat.

Dat verklaart waarom niet iedere Formule 1-coureur automatisch voor Monaco kiest. Toch blijft het prinsdom veruit de populairste woonplaats op de grid. De combinatie van financiële voordelen, veiligheid, privacy, een uitstekend klimaat en een centrale ligging blijkt moeilijk te evenaren. Dat er een keer per jaar ook nog een Formule 1-race door de straten van hun woonplaats wordt verreden, zien veel coureurs vooral als een mooie bonus.