De E-Prix van eind april op het circuit Ricardo Tormo bij Valencia werd ontsierd door maar liefst vijf safety car-situaties. Tijdens elk van die ingrepen werd een deel van het vermogen van de deelnemers afgenomen: in totaal hebben de coureurs aan het begin van de race de beschikking over een vermogen van 52kWh, maar daarvan wordt 1kWh afgetrokken voor elke minuut die achter de safety car of onder een full-course yellow wordt gereden.

Deze regel, gecombineerd met het feit dat er op het circuit in Valencia geen zware remzones waren om de batterijen weer op te laden, leidde er toe dat in de laatste ronde van de race meerdere wagens op het circuit stilvielen. Vijf coureurs werden gediskwalificeerd wegens overschrijding van de limieten voor de energie. Slechts een handvol coureurs – onder wie racewinnaar Nyck de Vries – kwam reglementair over de finish.

De FIA heeft nu een wijziging doorgevoerd in het reglement waardoor er geen energie meer wordt afgetrokken als er in de laatste vijf minuten van de race een safety car de baan op komt. In een verklaring van de FIA aan Motorsport.com valt te lezen: “Na wat er in de eerste race in Valencia is gebeurd, willen de FIA en de promotor niet dat een gelijkwaardig scenario zich opnieuw voordoet. Met dat in gedachten en om elk verder risico op misrekening met betrekking tot het energieverbruik te voorkomen, is besloten om geen aftrek van energie meer toe te passen als een safety car-periode eindigt na de veertigste minuut van een race.”

Een E-Prix duurt maximaal 45 minuten plus één ronde dus deze aanpassing betekent dat er in de laatste vijf minuten geen vermogen meer wordt afgetrokken. De regel wordt van kracht tijdens de volgende E-Prix, komend weekend in Monaco.