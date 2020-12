Red Bull-talent Hauger maakt overstap naar F3-team Prema

Het Noorse talent maakte in 2018 zijn debuut in de Formule 4 bij Arden. Na een seizoen in de Britse F4 met vier overwinningen, maakte hij in 2019 de overstap naar Van Amersfoort Racing. Met het Nederlandse team werd hij kampioen in de Italiaanse Formule 4 en tweede in het Duitse zusterkampioenschap.

Zijn opmerkelijke opmars bezorgde hem vorig seizoen een stoeltje in de Formule 3 bij Hitech. Met die stal pakte hij één podium en eindigde hij als zeventiende in het eindklassement.

In 2021 wacht dus een tweede seizoen in de Formule 3, dit keer bij Prema dat afgelopen seizoen kampioen werd. De overgang komt niet als een verrassing. Hauger testte onlangs al voor de Italiaanse stal en zijn komst naar het team is volgens teambaas René Rosin een logische stap. “Dennis is één van de slimste en meest veelbelovende talenten in de junior éénzitters. Ondanks zijn jonge leeftijd had hij een veelbelovend eerste FIA Formule 3-seizoen en hij maakte indruk toen hij voor ons testte.”

Hauger zelf is blij met de kans. “Nadat ik er aan het einde van het seizoen al wat tijd mocht doorbrengen, voelde ik me er meteen thuis. Hun teamgeest en het harde werk waarbij op elk detail wordt gelet, is iets waar ik erg van heb genoten. Ik kan niet wachten om terug te keren naar Italië om samen hard te werken aan de voorbereiding van het volgende seizoen.”