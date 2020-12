Viscaal blikt terug en vooruit: "Goed moment voor overstap naar F2"

Na een bomvol coronajaar is de druk eind december wel een beetje van de ketel. Althans wat betreft de daadwerkelijke racerij. Het werk achter de schermen - waarover later meer - gaat volop door, evenals alle trainingsarbeid om volgend jaar weer sterk voor de dag te kunnen komen. "En ook om tijdens het kerstdiner een beetje fatsoenlijk te kunnen eten", voegt Viscaal lachend toe in gesprek met Motorsport.com Nederland.

Ogen op de Formule 2 gericht: "Goed moment om over te stappen"

Het tekent de coureur uit het Twentse Albergen wel. Nuchter, doorspekt met onderkoelde humor en zeer gefocust op zijn doel. Dat doel is voor 2021 glashelder: de Formule 2. Viscaal denkt er na twee seizoenen in de Formule 3 helemaal klaar voor te zijn. "Ja, absoluut. Ik denk ook dat dit het goede moment is om de overstap te maken. Er zitten nog wel wat haken en ogen aan en het is nog niet helemaal zeker dat het volgend jaar gaat lukken, maar we richten alles er wel op." Het is werk in uitvoering dus, vooral op financieel vlak. "Hoe hoger je komt in de autosport, hoe meer je afhankelijk wordt van financiën. Maar goed, we zijn ermee bezig en er zijn al een hoop goede dingen gebeurd. Laten we hopen op het beste."

Dat 'beste' is een volwaardig Formule 2-seizoen in 2021. Twee weken geleden heeft Viscaal al van de hoogste opstapklasse mogen proeven tijdens de post-season test in Bahrein. Hij stapte in bij Trident "Dat was fantastisch. Ik heb echt van iedere ronde genoten, al duurde het niet heel lang. Maar dat hoort ook bij de autosport helaas." Viscaal duidt op technisch malheur dat hem in de middaguren aan de kant hield. Een klein lek in de brandstofcel leidde ertoe dat Trident het testprogramma uit voorzorg afbrak. "Wel jammer, want ik had me juist verheugd op die middagsessie. We hadden het zo gepland dat ik in de ochtenduren vooral ervaring op zou doen, veel rondjes rijden maar weinig performance runs. In de middag zouden we ons dan focussen op snelle runs. Daar had ik veel zin, maar het kwam er helaas niet van."

Daardoor staat Viscaal 'slechts' als achttiende in de tijdenlijst, al schetst dat niet het hele beeld. De Nederlander is namelijk best tevreden over zijn eerste kennismaking met een F2-bolide. "Het voelt heel anders aan, je hebt veel meer vermogen, meer downforce en carbonremmen. Dat zijn allemaal dingen waarop je de rijstijl een beetje moet aanpassen. Maar die aanpassing verliep eigenlijk een stuk sneller dan verwacht. Na één of twee rondjes had ik al zoiets van 'ach, er mag nog wel wat vermogen bij'. Toen ging het voor mijn gevoel alweer te langzaam, dat is volgens mij een goed teken", lacht het talent uit het dorp nabij Almelo. "Aan de data zag je een duidelijke ontwikkeling en ten opzichte van mijn teamgenoot zag het er ook goed uit. Dus ik ben erg tevreden met hoe de ochtendsessie is verlopen."

Jaar met ups en downs, maar Viscaal rijdt zich wel in de kijker

Die Formule 2-test valt het toetje van een bewogen seizoen te noemen, om in de terminologie van het kerstdiner te blijven. Een seizoen waarin Viscaal als dertiende is geëindigd in de Formule 3, maar zich met een fraaie zege wel in de kijker heeft gereden. "Ja. Het is echt een seizoen met veel ups en downs geweest. Aan de andere kant ben ik blij dat ik heb laten zien wat ik kan, vooral als de omstandigheden moeilijk zijn. Zo was die race in de regen van Boedapest echt een grote highlight, ondanks de straf. Maar die straf ben ik alweer vergeten joh, ik onthoud alleen de mooie race." Viscaal kwam op de Hungaroring als eerste over de meet, maar werd door een tijdstraf teruggeworpen tot P17.

Enkele weken later kon de champagne alsnog worden ontkurkt. "Tja, door de winst op Silverstone hè, die was ook mooi." Vooral de manier waarop beklijft. Een zenuwslopende slotfase en de strijd met Lirim Zendeli blijven autosportliefhebbers wel bij. "Het was geen saaie manier om je eerste overwinning in de Formule 3 te pakken", zegt hij met gevoel voor understatement. "Dat soort dingen onthouden mensen gelukkig wel, net als Boedapest. Daarom ben ik ook blij met dit seizoen, ik heb laten zien dat ik het kan." Als de Twent moet kiezen tussen beide races, kiest hij opmerkelijk genoeg niet voor de zege die nog staat. "Het klinkt gek hè maar vanuit de cockpit vond ik die race in Boedapest veel leuker dan die op Silverstone. Ik houd wel van regen en als je dan op zo'n manier het veld inhaalt..."

Viscaal dacht lange tijd niet aan autosport: "Vond karting al wel prima"

Nog belangrijker is dat Viscaal in 2020 is gegroeid als coureur. "Ik denk dat ik me dit seizoen enorm heb ontwikkeld, vooral qua bandenmanagement en racecraft. Bandenmanagement is echt één van mijn sterke punten geworden en dat is in de Formule 2 nog belangrijker. Voor de kwalificatie is er nog wel werk aan de winkel, al is dat ook iets verbeterd." Valt er dan helemaal niets meer te wensen? Jawel, want P13 in het kampioenschap is niet om over naar huis te schrijven. "Ik baal wel een beetje dat we niet iedere race goed mee konden doen. Die consistentie had gewoon beter gemoeten. Of dat aan het team ligt of aan mezelf? Nou ja aan beide, denk ik. Ik kan daarvoor zeker niet alleen het team de schuld geven."

Viscaal mikte vooraf op een top-vijf klassering, maar moest rap erkennen dat die ambitie in het coronajaar te hoog gegrepen was. Desondanks lonkt de Formule 2, niet slecht voor een jongen die in eerste instantie helemaal geen oren had naar de autosport. "Nou dat is grappig, ik heb hier vorige week zelf nog over nagedacht in het vliegtuig. En inderdaad: ik dacht vroeger eigenlijk nooit zo aan autosport, puur omdat ik veel plezier had in de karting en daarin ook competitief was. Daardoor had ik niet het idee dat ik meer nodig had dan karting, het hoefde allemaal niet zo nodig. Ik had eigenlijk nooit de behoefte om de autosport in te gaan. Met een Formule 4-test werd dat natuurlijk anders, maar het is een beetje gek hoe het de afgelopen jaren is gelopen. Eigenlijk is alles op een positieve manier compleet uit de hand gelopen."