Piastri pakt F3-titel na nagelbijter in laatste race

Voorafgaand aan de seizoensfinale waren er nog drie titelkandidaten: Piastri en Logan Sargeant met beiden 160 punten en Pourchaire met 151 punten. Sargeant had de beste papieren, hij vertrok vanaf de vijfde plaats, terwijl Pourchaire van P8 en Piastri zelfs van buiten de top tien moesten starten. De Amerikaan elimineerde zichzelf al direct in de eerste ronde toen hij in aanraking kwam met Lirim Zendeli. Beide coureurs moesten de strijd noodgedwongen staken en de wedstrijdleiding bracht de safety car in om de wrakken op te ruimen.

Na de herstart waren het dus Piastri en Pourchaire die het mochten uitvechten. De Australiër was de top tien al binnengekomen, maar ook Pourchaire liet zich niet onbetuigd en schoof direct door naar P6. Terwijl dit duel zich ontspon was het vooraan raceleider Lawson die afstand nam van de nummers twee en drie Alexander Smolyar en David Beckmann.

Daarachter was het Pourchaire die het kampioenschap langzaam maar zeker naar zich toe leek te trekken. De Fransman klom op naar de vierde plaats, terwijl titelconcurrent Piastri terugviel naar de tiende plaats achter teamgenoot Frederik Vesti. Die mocht vrijelijk racen, maar kreeg acht ronden voor het einde van de teamleiding te horen dat hij door moest rijden of Piastri voorbij moest laten gaan.

Verder naar voren was Pourchaire inmiddels voorbijgegaan aan teamgenoot Sebastian Fernandez. Hij lag nu derde, maar Piastri had teamgenoot Vesti ingehaald en dus was het zaak voor Pourchaire om verder op te stomen naar P2 en zo uitzicht te blijven houden op de titel. Dat lukte echter niet en dus mocht Piastri die op de finishlijn nog opklom naar P7 zich uiteindelijk tot kampioen kronen.

In al het tactische geweld om de racezege en de titel was het Richard Verschoor die een prima race reed en in de top tien plekje voor plekje opschoof. Uiteindelijk werd de coureur uit Benschop vijfde, terwijl Bent Viscaal kleurloos in het achterveld reed en twintigste werd.

Uitslag Formule 3 - Mugello Race 2