Lawson wint incidentrijke F3-race op Silverstone

Lawson was de race vanaf P2 vertrokken achter Sargeant, maar wist direct de leiding naar zich toe te trekken en stond deze ondanks aandringen niet meer af. De Red Bull-junior wist rondenlang de drie Prema-coureurs Piastri, Sargeant en Frederik Vesti van zich af te houden en werd aan het einde van de race flink geholpen door de safety car.

Die moest zeven ronden voor het einde ingezet worden nadat Viscaal bij het uitkomen van Luffield bij een inhaalpoging in contact kwam met Ben Barnicoat. Viscaal schoof haaks de baan over en werd vol in de zijkant geraakt door de HWA van Jack Doohan waarna ze beiden de muur in schoven. Viscaal en Doohan waren ongedeerd, maar de race werd stilgelegd om de marshalls de kans te geven de brokstukken op te ruimen.

Na enkele ronden neutralisatie kon de race hervat worden: Lawson wist opnieuw enkele aanvallen van Pisatri af te slaan en kreeg met nog drie ronden te gaan opnieuw hulp van de safety car. Dit keer was het Olli Caldwell die bij het uitkomen van de laatste bocht na een touche spinde en vervolgens hard werd geraakt door de derde MP Motorsport van de Oostenrijker Lukas Dunner. De complete achterkant van Caldwells auto brak af, de schade bleek dusdanig dat de race niet meer werd herstart en onder de safety car werd afgevlagd. Lawson werd tot winnaar uitgeroepen. Verschoor lag op dat moment net buiten de punten op de elfde plaats.

Uitslag Formule 3 Race 1 Silverstone