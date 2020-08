Rus Smolyar wint tweede F3-race op Silverstone

De 18-jarige Rus Smolyar was de race vanaf pole gestart, voor Beckmann en Novalek. Verschoor stond elfde op de startgrid, terwijl Viscaal vanaf de 28ste startplek moest vertrekken. Smolyar voelde de eerste ronden direct het veld in zijn nek hijgen, maar de safety car bood enig soelaas.

Die was in de zesde ronde de baan opgekomen nadat Igor Fraga was stilgevallen en zijn auto op een gevaarlijke plaats had neergezet. Verschoor was op dat moment opgeklomen naar P8 en ook Viscaal was vanuit het achterveld naar voren aan het doorschuiven, naar een voorlopige 21ste plaats.

Het weghalen van Fraga’s wagen duurde twee ronden, waarna de baan weer werd vrijgegeven. Het ideale moment voor inhaalacties, maar Smolyar was waakzaam en wist de eerste aanvallen af te slaan door een snelste ronde te noteren. Verschoor was op dat moment in gevecht met Jake Hughes en Liam Lawson om plek zes, maar de MP Motorsport-coureur kon zijn beide voorliggers niet voorbij. Sterker, het duel zorgde er voor dat hij zelf werd ingehaald door Logan Sargeant en dus terugviel naar P8.

Met nog acht ronden te gaan was het einde wedstrijd voor klassementsleider Oscar Piastri. De Prema van de Australiër had een technisch probleem. De DRS werkte niet naar behoren en dus scoorde Piastri in deze race nul punten.

Inmiddels had Beckmann op P2 zijn gas gevonden en de Duitser begon steeds meer aan te dringen bij raceleider Smolyar. Er ontspon zich een fascinerend duel waarbij ook de nummers drie en vier Novalak en Alex Peroni zich niet onbetuigd lieten. De Rus wist echter van geen wijken weten en bracht zijn ART als eerste over de meet. Het was de eerste overwinning in de Formule 3 voor de Rus die dit jaar zijn debuut maakt in deze raceklasse.