Nederlanders buiten top-10 in F3-kwalificatie, Sargeant op pole

Zoals gebruikelijk werkten de meeste Formule 3-coureurs twee runs af tijdens de kwalificatie voor de eerste van vier races op Silverstone. Met temperaturen van 34 graden Celsius was het warm voor de jonge honden, van wie Liam Lawson de eerste was die een serieuze rondetijd noteerde. Die 1.46.931 was goed voor de vierde positie na de eerste run. De eerste die onder die tijd dook was kampioenschapsleider Oscar Piastri, die twee tienden minder nodig had voor zijn eerste kwalificatieronde op Silverstone. Vrijwel iedereen reed de persoonlijk snelste ronde in de eerste getimede ronde, maar dat gold niet voor Logan Sargeant en Frederik Vesti. De Prema-teamgenoten van Piastri verbeterden hun snelste tijd in een latere ronde en klommen daarmee op naar respectievelijk de eerste en derde posities.

Daarna verdween iedereen naar de pits, om pas in de laatste tien minuten weer op de baan te verschijnen. De tijden duikelden daarbij nog verder naar beneden. Lawson trapte het bal wederom af en verbeterde de snelste tijd naar 1.46.508, maar Piastri counterde vrijwel meteen met 1.46.383. De concurrentie kwam in eerste instantie niet aan die tijd, maar dat lukte wel toen men na een afkoelrondje aanzette voor de laatste vliegende ronde. Lawson dook als eerste onder de tijd van Piastri, maar de pole-position ging uiteindelijk naar Sargeant. In zijn laatste poging reed de Amerikaan van Prema een 1.46.257. Red Bull-junior Lawson moest genoegen nemen de tweede positie, terwijl Piastri terugviel naar P3.

Max Fewtrell verbeterde zich te elfder ure naar de vierde positie, maar hij gaf wel al bijna een halve seconde toe op Sargeant. Vesti was de nummer vijf, gevolgd door Sebastian Fernandez, Jake Hughes, Lirim Zendeli en Alexander Smolyar. De top-tien werd voltooid door Clement Novalak. De Nederlanders kenden geen geweldige kwalificatie op Silverstone. Bent Viscaal stond na de eerste run nog op de zesde positie maar moest zich uiteindelijk tevredenstellen met de dertiende positie. Daarmee deed de MP Motorsport-coureur het net iets beter dan team- en landgenoot Richard Verschoor, die naast hem vanaf P14 mag vertrekken.