Leclerc wint spectaculaire eerste F3-race in Zandvoort

De eerste race van het FIA F3-kampioenschap in Zandvoort werd gestart, zoals gebruikelijk met de omgekeerde volgorde van de top-twaalf van de kwalificatie vooraan. Hierdoor startte Amaury Cordeel samen met Logan Sargeant vanaf de eerste rij.

Het was de Amerikaan die de beste start had van de twee en naar de koppositie leek te gaan, maar bij het ingaan van de Tarzan-bocht was het Arthur Leclerc, gestart vanaf P3, die buitenom iedereen wiste te verrassen. Voor Cordeel kwam er nog meer slecht nieuws, toen hij bij het uitkomen van de Hugenholtzbocht aangetikt werd door Alexander Smolyar en in de rondte ging.

Sargeant bleef de druk opvoeren bij Leclerc, die ronde na ronde zijn voorwiel blokkeerde bij het ingaan van de Tarzanbocht. Waar vooraf voor gevreesd werd, werd waarheid: inhalen in Zandvoort is bijzonder lastig, al deed een aantal rijders ene hele aardige poging, wat de wedstrijd erg vermakelijk maakte.

Risico's maken spektakel

Olli Coldwell wist zo halverwege de race Lorenzo Colombo te verschalken in de Tarzanbocht voor de elfde plaats. Hierbij moest de Brit wel even zijn voorwielen blokkeren. Het duo vocht niet alleen om het laatste plekje in de punten, maar ook voor een goede startpositie in de tweede race.

Titelkandidaat Dennis Hauger poogde bij de Hans Ernst-bocht Victor Martins in te halen. De Noor had vlak daarvoor de snelste ronde van de race genoteerd en zat op de ideale lijn aan de buitenkant van zijn Franse collega, maar kwam er op de harde manier achter dat met twee auto's bij de apex iets te veel ruimte nodig hebben. De Noor kon de bocht aan de buitenkant niet houden, ging door de grindbak en verloor ook nog eens een plek aan Clement Novalak. De tegenaanval van Hauger leverde wel een spectaculaire fly-by op in de Arie Luyendijkbocht, waar Hauger naast Novolak doorheen ging. De Brit trok bij het ingaan van de Tarzanbocht aan het langste eind.

Sprintrace

Door een incident in de zeventiende ronde kwam de safety car in de baan. Hunter Yeany en Jonathan Hoggard stonden plots langs de baan. Hoggard was gestrand bij het uitkomen van de Tarzanbocht en Yeany niet heel veel verder en de rijders waar en dan ook met elkaar in aanraking gekomen. De Amerikaan kwam met zijn achterkant tegen de zijkant van Hoggard aan, die direct de baan af stuiterde. Yeany onderging hetzelfde lot een paar bochten later ten gevolge van een lekker rechter achterband.

Door de safety car periode werd het veld weer bij elkaar gebracht en bovendien maakte dit het leven van koploper Leclerc behoorlijk lastig. Het jongere broertje van Ferrari F1-rijder Charles Leclerc klaagde meermaals over het lage tempo van de Aston Martin Vantage die het veld aanvoerde. Volgens de Monegask koelden zijn banden te veel af en was het alsof hij op ijs reed.

Met nog vier ronden te gaan ging de safety car naar binnen en was het aan Leclerc om het tempo te bepalen. De Prema-rijder ging pas bij het uitkomen van de Arie Luyendijkbocht op het gas en wist zo de slipstream van Sargeant te minimaliseren. Ayuma Iwasa had wel een goed 'sleepje' en probeerde naar P2 te gaan, dat resulteerde in de Gerlachbocht bijna tot een touché.

Hauger was na de herstart weer voorbij gegaan aan Novalak en had meer momentum dan Martins bij het opkomen van het rechte stuk. Een bochtenlang gevecht werd uiteindelijk in de Hugenholtzbocht beslist in het voordeel van de Noor.

De zege van Leclerc kwam na de herstart niet meer in gevaar. Zo won de Monegask de eerste race van het weekend, iets wat zijn oudere broer hem ongetwijfeld zondagmiddag na zal willen doen. Seargeant ging samen met Iwasa mee naar het podium voor Jak Crawford, Caio Collet, Jack Doohan, Hauger, Martins, Frederik Vesti, Caldwell, Novalak en Ido Cohen. Laatsgenoemde start door zijn twaalfde plaats vanaf pole in de tweede race, later op de zaterdag. De enige actieve Nederlander in de Formule 3, Tijmen van der Helm, speelden geen enkele rol van betekenis.

Uitslag Formule 3 Zandvoort - Race 1