Kwalificatie F3: Hauger snelste voor Schumacher en Martins

De start van de kwalificatie werd met tien minuten uitgesteld, maar om 14.00 uur precies sprong het licht aan het einde van de pitstraat dan toch op groen. Het hele veld van maar liefst dertig auto's dook direct de baan op om het beste te maken van het halve uur kwalificeren.

Frederik Vesti klokte als eerste een tijd (1.25.797), maar al snel doken Jack Doohan en Amaury Cordeel onder die tijd. Ook hun tijden hielden echter niet lang stand. Dennis Hauger, David Schumacher en Arthur Leclerc namen het stokje met nog zo'n twintig minuten te gaan over, waarbij de Noor Hauger de snelste tijd liet aantekenen: 1.25.167.

Na de eerste snelle rondes volgde een korte periode van betrekkelijke rust op het duinencircuit, waar een harde wind voor moeilijke omstandigheden zorgde. Ayumu Iwasa zorgde vervolgens met een goede ronde voor een derde tijd, maar de Japanner werd voorbijgestreefd door Juan-Manuel Correa. Schumacher verbeterde vervolgens de snelste tijd naar 1.24.715 en ook Victor Martins was in het middelste deel van de kwalificatie snel onderweg.

Met Schumacher, Hauger, Correa en Martins op de plaatsen één tot en met vier, begon het complete veld met nog zeven minuten te gaan aan de derde stint. Inmiddels was de baan flink ingereden en dus leek het veld op weg naar nog snellere tijden, maar een rode vlag zorgde voor oponthoud. Hunter Yeany was gespind bij het uitkomen van de Tarzan-bocht en stond midden in de Gerlachbocht stil. Gelukkig wist de Amerikaan snel weg te komen, maar de wedstrijdleiding besloot de sessie toch nog maar even niet te hervatten.

Toen de kwalificatie werd hervat stonden er nog 4 minuten en 18 seconden op de klok en dus dook alles en iedereen als een stel jonge honden de baan op. Jack Crawford was als eerste buiten en achter de Engelsman vormde zich een lang lint van F3-wagens. Dat betekende weinig echte tijdsverbeteringen, maar Hauger en Martins toonden hun klasse door wel snellere tijden te rijden. De Noor was uiteindelijk de snelste met een tijd van 1.24.580, terwijl Martins achter Schumacher derde werd met een 1.24.885.

Tijmen van der Helm finishte op de 25ste plaats op ruim anderhalve seconde achter Hauger.

De eerste Formule 3-race dit weekend op Zandvoort begint zaterdag om 10.35 uur.

Uitslag kwalificatie Formule 3 - Circuit Zandvoort