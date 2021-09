Martins bezorgt MP Motorsport thuiszege op Circuit Zandvoort

Zaterdagochtend werkte de Formule 3 de eerste race van dit weekend in Zandvoort af. De zege ging toen naar Arthur Leclerc, die vanwege de reversed grid voor race 2 op P12 moest vertrekken. De pole-position was hierdoor voor Ido Cohen, die Clement Novalak, Olli Caldwell en Frederik Vesti achter zich zag op de startopstelling.

Lang kon de Israëliër niet genieten van de leiding, want direct na de start greep Novalak de macht. Caldwell startte beroerd en viel terug naar de vijfde plek, nog achter Vesti en Victor Martins. Die volgorde bleef aanvankelijk gehandhaafd, mede doordat de safety car al in de derde ronde naar buiten moest komen na een crash van Lorenzo Colombo. In de zesde ronde volgde de herstart, waarbij Martins in de Hugenholtzbocht afrekende met Vesti in de strijd om P3.

Vooraan kon Novalak een klein gaatje slaan naar Cohen, die steeds meer onder druk kwam te staan van Martins. De Fransman slaagde er in ronde 14 in om de Carlin-coureur te passeren, waarna hij het gat met Novalak in no-time dichtte. Twee ronden later volgde de beslissende inhaalactie waarmee Martins de leiding greep. Daarna zou hij tot de finish niet echt meer in de problemen komen, ondanks een late safety car. Die werd in ronde 20 veroorzaakt door Amaury Cordeel, die in de Tarzanbocht spinde en vast kwam te staan in het grind.

Achter winnaar Martins eindigde Novalak op de tweede positie, maar daarachter vonden meerdere veranderingen plaats in de twee ronden tellende sprint naar de finish. Kampioenschapsleider Dennis Hauger werd in vierde positie aangetikt door Cohen, liep daarbij een lekke band op en viel uit, terwijl titelrivaal Jack Doohan in de slotfase zelf buiten de baan belandde. Dit zorgde ervoor dat Vesti beslag kon leggen op de derde plaats, terwijl Caio Collet van de chaos profiteerde en als vierde over de finish kwam. David Schumacher klom na de laatste safety car van P11 naar de vijfde plek, onder meer door Prema-duo Caldwell en Leclerc voorbij te gaan. Jak Crawford eindigde op de achtste positie, terwijl Matteo Nannini en Logan Sargeant de top-tien voltooien.

De enige Nederlandse F3-deelnemer kon voor eigen publiek geen potten breken. Tijmen van der Helm eindigde namelijk op de 22ste positie. De coureur van MP Motorsport krijgt zondag nog een kans op revanche, want om 10.45 uur wordt het startsein gegeven voor de derde en laatste race van het weekend in Zandvoort.

Uitslag Formule 3 Zandvoort - Race 2