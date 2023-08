Charles Leclerc bezocht dit jaar de 24 uur van Le Mans en was uiteraard aanwezig bij het team van Ferrari, dat zijn rentree maakte in de prestigieuze race. Daar werd de nieuwsgierigheid van de 25-jarige coureur in het langeafstandsracen gewekt. De Monegask liet na afloop van zijn bezoek weten wel oren te hebben naar een toekomstige deelname aan de wedstrijd. Leclerc weet ook al hoe hij dat wil aanpakken. In een exclusief interview met Motorsport.com zegt hij het Le Mans-avontuur te willen aangaan met broer Arthur Leclerc, die momenteel in de Formule 2 racet en onderdeel is van het opleidingsprogramma van Ferrari. Op de vraag of hij had nagedacht om samen met zijn broer aan de 24 uurs-race mee te doen, antwoordt hij: "Oh ja, vaak genoeg. Het is zeker iets dat ik ooit wil gaan doen en dan met mijn broer, maar ik weet niet of dat gaat gebeuren."

De andere coureur gaat volgens Leclerc naar alle waarschijnlijkheid Antonio Fuoco worden, die op dit moment al als WEC-coureur aan het team verbonden is. Het is tevens een van zijn vrienden. "Hij maakt al enige tijd deel uit van de Ferrari-familie", zegt Leclerc. "Hij is een van mijn beste vrienden. We zijn samen opgegroeid. Hij bereidt zich in ieder geval al voor op die dag! Laten we kijken of het mogelijk is en lukt met onze plannen, want we racen natuurlijk allemaal in verschillende klassen. Maar misschien lukt het ooit."

Leclerc was zoals gezegd tijdens de afgelopen 24 uur van Le Mans op bezoek bij het Hypercar-team van Ferrari. De Scuderia keerde voor het eerst sinds 1973 terug en won meteen. In gesprek met Eurosport liet Leclerc toen weten te genieten van het historische moment: "Het voelt natuurlijk helemaal geweldig als Ferrari wint", zei hij toen. "Het is ongelooflijk dat het bij de terugkeer meteen wint. Dit is een speciale editie. De tweede Ferrari kende pech, waarschijnlijk door de inslag van een steentje op een radiator. Die verloor veel tijd. Ik was hier echter om mijn support te bieden en ben blij dat Ferrari won. Het was een prachtige ervaring. Ik ben extreem trots. Dit was te gek."