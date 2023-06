De 24 uur van Le Mans was om meerdere redenen een voor de geschiedenisboeken. Niet alleen was dit het honderdste jubileum van de langeafstandsklassieker, ook maakte de komst - of terugkeer - van fabrikanten in de Hypercar-klasse de race een stuk interessanter. Lang ging de strijd tussen Ferrari en Toyota, maar een fout van Ryo Hirakawa in de laatste twee uur van de race maakten het voor Ferrari mogelijk om bij haar terugkeer op het hoogste niveau te winnen. Antonio Giovinazzi, Alessandro Pier Guidi en James Calado schreven zo geschiedenis voor het Italiaanse merk met het steigerende paard.

Ferrari maakte het wel tot tweemaal toe heel spannend in de pitstraat. Pier Guidi had zondag moeite om de 499P na zijn pitstops weer op pad te sturen. Daardoor kon Toyota de leiding overnemen, maar het duurde niet lang voordat Ferrari weer aan de leiding lag en de voorsprong uitbouwde. Het was voor Ferrari de eerste zege in vijftig jaar tijd op het hoogste niveau in de 24 uur van Le Mans.

Iemand die de zege van dichtbij mocht meemaken, was Ferrari F1-coureur Charles Leclerc. De Monegask keek toe hoe het een Italiaans feest werd op het Circuit de la Sarthe. Ook al reed hij zelf niet mee, was hij heel blij voor het team. "Het voelt echt fantastisch, zeker omdat Ferrari heeft gewonnen", zegt Leclerc. "Het is ongelofelijk, zo'n terugkeer na vele jaren", doelt hij op het feit dat Ferrari voor het eerst in 50 jaar op het hoogste niveau meereed. "Het was een zeer speciale editie. De tweede Ferrari had wat pech. Zij hadden wat schade aan de radiator door een kleine steen, ze verloren daardoor veel tijd. Maar ik was hier om ze te steunen en ik ben erg blij dat Ferrari heeft gewonnen. Het was een ongelofelijke ervaring."

De zege voor Ferrari doet de vraag rijzen of Leclerc interesse heeft om in de toekomst zelf deel te nemen aan de 24 uur van Le Mans. "Ik bedoel, waarom niet?", maakt de Formule 1-coureur duidelijk dat hij er wel oren naar heeft. "Ik zou het geweldig vinden, het is een ongelofelijk evenement. Ik wil deze op een dag zeker wel kunnen afvinken. Wanneer dat is, weet ik niet. Maar ik ben gewoon extreem trots op de prestatie van Ferrari. Het was krankzinnig."

Leclerc is met zijn interesse in de 24 uur van Le Mans niet de enige. Max Verstappen heeft vaker aangegeven mee te willen doen aan deze legendarische endurance-race terwijl Nyck de Vries onlangs benadrukte opnieuw op de grid te willen staan in Le Mans, aangezien zijn eerdere pogingen niet succesvol waren. Fernando Alonso en Nico Hülkenberg zijn de enige coureurs van het huidige Formule 1-veld die kunnen zeggen dat zij de 24 uur van Le Mans hebben gewonnen. Alonso won deze tweemaal met Toyota (2018 en 2019) terwijl Hülkenberg in zijn eerste poging in 2015 meteen raak schoot met Porsche.