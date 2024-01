Ferrari F1-team test Pirelli's op circuit Barcelona

Voor het Ferrari-duo Charles Leclerc en Carlos Sainz is het Formule 1-seizoen echt begonnen. Beide heren hebben de afgelopen dagen voor bandenleverancier Pirelli op het circuit van Barcelona getest en hebben daarvoor de SF-23 van vorig jaar gebruikt. Ferrari testte tijdens de testdagen compounds voor Pirelli, gebaseerd op het concept waarmee zij vanaf 2025 de F1-grid van rubber wil voorzien.

Met name de maandag was voor zowel de renstal als voor de bandenfabrikant een groot succes. Leclerc reed in het begin van de dag met de auto van afgelopen seizoen 79 rondes, waarna Sainz het stuur in de middag overnam en tot 60 kwam. Hoewel de rondetijden niet zoveel zeggen, was laatstgenoemde coureur met een 1:15.160 de snelste van de twee. Leclerc kwam namelijk in de vroege uurtjes niet verder dan een 1:16.097. De tijden zijn ook vanwege de bandenkeuze niet te vergelijken. De rijders kregen vanuit Pirelli banden toegewezen, die zij blind testten. Op dinsdag werden de rollen omgedraaid en opende Sainz het bal, maar van die dag zijn de tijden en het aantal rondes niet bekend.

Arthur Leclerc met opvallend nummer op auto

Naast Charles Leclerc en Carlos Sainz reed ook Ferrari-junior en -reservecoureur Arthur Leclerc zijn rondes op het circuit. De jonge Monegask deed dat in de F1-75, nmet die wagen reed Ferrari in 2022. Dat is op zichzelf niet opvallend, het startnummer op de auto is dat des te meer. Op de bolide staat namelijk nummer veertien, wat het startnummer van Fernando Alonso is. Gezien de geschiedenis van de Spanjaard bij de Italiaanse renstal is het hoogst opmerkelijk dat dit nummer op de wagen te zien was.Een blik op de regels laat zien dat dit toegestaan is, aangezien het een Testing Previous Cars-test was. In deze tests is het niet verplicht om met een 'eigen' startnummer te testen.

Tegenover Motorsport.com geeft Ferrari uitleg over de keuze van de jongste Leclerc. Veertien is namelijk het geluksgetal van de 23-jarige coureur. Het is eveneens de keuze die de coureur die komend jaar in het Italiaanse GT-kampioenschap rijdt in 2020 maakte toen hij debuteerde in de Formula Regional, de eerste formule-klasse waarin hij zijn eigen keuze voor een startnummer mocht maken.