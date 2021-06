Jack Doohan knokt zich op opdrogende baan naar eerste F3-zege

Na twee races in droge omstandigheden op zaterdag troffen de Formule 3-coureurs voor de derde en tevens laatste race op zondag plots een nat circuit van Paul Ricard aan. Frederik Vesti mocht de race van pole-position aanvangen, maar de ART-rijder kwam met zijn regenbanden maar moeilijk van zijn plek waardoor de van P2 vertrokken Dennis Hauger meteen de leiding kon overnemen. Het Noorse Red Bull-talent sloeg meteen een gaatje naar de rest van het veld, totdat een stilgevallen Olli Caldwell met een kapotte wielophanging voor een virtuele safety car-situatie zorgde.

Na een paar geneutraliseerde rondjes bleef Hauger vooraan het tempo dicteren. Daarachter waren Clement Novalak en Vesti met elkaar in gevecht om de tweede plek, maar Jack Doohan was de coureur die over de meeste snelheid beschikte. De Australiër was de race als vierde gestart, knokte zich eerst een weg langs Novalak om vervolgens een rondje later ook de tweede plek af te pakken van Vesti.

Hauger en Doohan knokken om de winst

Doohan nam geen genoegen met de tweede plaats en zette halverwege de race koers richting de raceleider. Naarmate de baan droger werd kreeg Hauger het vooraan steeds lastiger, terwijl Doohan juist in zijn element kwam. Onder toeziend oog van vader Mick Doohan, die op twee wielen wereldkampioen werd in de 500cc-klasse, wist de Trident-rijder het gaatje naar Hauger dicht te rijden. Bij het ingaan van ronde 14 ging Doohan op het rechte stuk in de aanval. Hauger bood aanvankelijk nog knap weerstand in de eerste bocht, maar moest de Australiër toch laten gaan. Na twintig rondjes kon Doohan met anderhalve seconde voorsprong zijn allereerste overwinning in de Formule 3 pakken.

Hauger kwam als tweede aan de finish, waarmee hij opnieuw een flinke lading punten scoorde voor het kampioenschap en daardoor als klassementsleider het circuit van Paul Ricard verlaat. Caio Collet knokte zich namens MP Motorsport naar de laatste plek op het podium. De Braziliaan deed dit ten koste van teamgenoot Victor Martins, die daardoor voor eigen publiek als vierde aan de finish kwam.

Novalak maakte de top-vijf compleet, terwijl polesitter Vesti gaandeweg de race terugzakte naar een zesde plaats. Hitech-rijder Ayuma Iwasa kwam als zevende aan de finish voor Alexander Smolyar, winnaar van de eerste race op zaterdag.

Van der Helm zestiende ondanks sterke start

Arthur Leclerc, die zaterdag de tweede race op zijn naam schreef, knokte zich vanaf de dertigste startplek naar een fraaie dertiende plek. Tijmen van der Helm reed op een natte baan aanvankelijk in de top-tien, maar de Nederlander zakte naarmate de baan opdroogde terug naar een uiteindelijke zestiende plaats.

Het volgende raceweekend van de Formule 3 vindt over twee weken plaats in Spielberg, wanneer er in het voorprogramma van de Oostenrijkse Grand Prix gereden zal worden op de Red Bull Ring.

Uitslag Formule 3-hoofdrace Paul Ricard