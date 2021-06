Arthur Leclerc grijpt allereerste Formule 3-zege op Paul Ricard

Het jongere broertje van Formule 1-coureur Charles Leclerc startte de tweede race dankzij de deels omgekeerde startopstelling van pole-position. De Monegask had een goede start en dook als leider de eerste bocht in, gevolgd door Olli Caldwell. Verder naar achteren ging het al snel mis voor MP Motorsport-coureur Caio Collet, die na een aanvaring in de tweede ronde zijn auto langs de baan moest parkeren.

Terwijl Leclerc vooraan het tempo dicteerde barstte er achter de Ferrari-junior een fraaie strijd los om de overige podiumplaatsen. Zo pakte Dennis Hauger de tweede plek af van Caldwell, in een onderling duel tussen de teamgenoten van Prema. Door de strijd achter hem kon Leclerc vooraan een aardig gaatje slaan, om daarna de race tot aan het zwart/wit geblokt te controleren. Na twintig ronden passeerde hij met ruim vier seconden voorsprong als eerste de eindstreep en was zijn allereerste overwinning in de Formule 3 een feit.

Achter zijn Prema-teamgenoot moest Hauger genoegen nemen met de tweede plek, maar het leverde de Noorse Red Bull-junior wel de leiding op in de strijd om het Formule 3-kampioenschap. Victor Martins stak in de slotfase nog een stokje voor een geheel Prema-podium. De Fransman knokte zich vanaf de elfde startplek opnieuw een weg naar voren en pakte in de voorlaatste ronde de derde plaats af van Caldwell. De lokale favoriet van MP Motorsport mocht daarmee na een fraaie inhaalrace onder luid applaus van het publiek opnieuw naar het podium, nadat hij zich eerder op de dag in de eerste race al van een tiende startplaats naar de tweede plek had geknokt.

Door de opmars van Martins moest Caldwell genoegen nemen met de vierde plek, gevolgd door Trident-rijders Jack Doohan en Clement Novalak. Alexander Smolyar – winnaar van de eerste race – kwam als zevende aan de finish.

De Formule 3-coureurs komen zondag nog een keer in actie op het circuit van Paul Ricard. Frederik Vesti start de hoofdrace van pole-positio, klassementsleider Hauger vertrekt naast hem vanaf de tweede startplaats.

Uitslag Formule 3 Paul Ricard - Race 2