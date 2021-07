Hauger pakt F3-pole op Red Bull Ring door geschrapte tijd Collet

Na een week rust komt de Formule 3 dit weekend voor de derde keer dit jaar in actie. De plaats van handeling is de Red Bull Ring, waar opnieuw in het voorprogramma van de Formule 1 wordt gereden. Na een vrije training in de ochtend stond om 13.50 uur de start van de kwalificatie gepland. Na twee extra opwarmronden was Roman Stanek de eerste die een serieuze tijd noteerde, maar zijn 1.21.082 bleef niet lang staan. Ayumu Iwasa dook meteen drie tienden onder die tijd, waarna Logan Sargeant de lat op 1.20.608 legde.

Vrijwel alle rijders plakten daar nog een tweede vliegende ronde aan vast en daarin werd het tempo opgevoerd. Jonny Edgar en Jack Doohan doken in eerste instantie onder de tijd van Sargeant, waarna Vesti met 1.20.153 de snelste tijd noteerde van de eerste runs. De verschillen waren overigens klein, met ook Jak Crawford, Sargeant, Doohan en Dennis Hauger binnen een tiende van de koploper.

Kleine verschillen op korte Red Bull Ring

Na een korte rode vlag, die werd veroorzaakt door de stilgevallen Ido Cohen, gingen de 29 overige coureurs in acht minuten beslissen wie de pole-position voor zich zou opeisen. Via snelle tijden van Hauger, Doohan, Clement Novalak, Vesti en opnieuw Hauger kwam de pole-position bij Caio Collet terecht. De coureur van MP Motorsport snelde na het vallen van de vlag naar 1.19.697. Zijn rondetijd werd echter geschrapt, waardoor Hauger de pole-position erfde. Vesti strandde op 28 duizendsten van de Prema-coureur en eindigde op de tweede plek. Ook Alexandr Smolyar, Collet en Crawford eindigden binnen een tiende van de pole-tijd. Clement Novalak eindigde op de zesde positie, gevolgd door Doohan, Olli Caldwell en Arthur Leclerc. De laatste plek binnen de top-tien viel in handen van Victor Martins, die nog geen drie tienden langzamer was dan Hauger.

De enige Nederlandse deelnemer in de Formule 3, Tijmen van der Helm, speelde geen rol van betekenis in de kwalificatie op de Red Bull Ring. Hij sloot de sessie uiteindelijk af op de 21ste positie met een achterstand van ruim negen tienden op Hauger.

De eerste van drie F3-races op de Red Bull Ring gaat zaterdag om 10.35 uur van start. Vanwege de reversed grid in de eerste race begint Sargeant die race vanaf pole-position.

Uitslag kwalificatie Formule 3 Spielberg