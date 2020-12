MP Motorsport promoveert Zendeli naar Formule 2

De 21-jarige Zendeli reed afgelopen jaar voor Trident in de Formule 3 en behaalde één overwinning en twee pole-positions. Tijdens de post-season F2-test in Bahrein kwam de Duitser al drie dagen in actie voor de Nederlandse formatie. Daar liet hij een goede indruk achter, wat resulteerde in een contract voor 2021.

“Ik ben erg blij dat ik voor mijn debuutjaar in de Formule 2 met MP Motorsport in zee ga”, aldus Zendeli. “In 2020 won het team maar liefst vier keer, en ik kan niet wachten om in 2021 een vervolg te geven aan dat succes. De test in Bahrein was erg productief, dus ik heb er alle vertrouwen in dat we vooraan kunnen meedoen zodra het seizoen begint.”

“Het is me een waar genoegen om Lirim welkom te heten in ons team”, zei Sander Dorsman, teammanager van MP Motorsport. “Vanaf het moment dat hij in 2017 de overwinningen in het Duitse Formule 4-kampioenschap aan elkaar begon te rijgen, was het talent van Lirim voor ons zonneklaar. We hebben vorige week erg goed samengewerkt tijdens de test. Om die reden kijk ik uit naar een seizoen waarin we hopelijk opnieuw voor overwinningen kunnen gaan. Ik weet zeker dat Lirim in zijn F2-debuutseizoen mooie dingen kan laten zien.”

Afgelopen seizoen kwam MP Motorsport in de Formule 2 uit met Felipe Drugovich en Nobuharu Matsushita. De Japanner werd tijdens de laatste races van het seizoen vervangen door Giuliano Alesi. Matsushita racet inmiddels weer in Japan, terwijl van Alesi al duidelijk is dat zijn F2-carrière na 2020 tot een einde komt. Drugovich blijft na zijn drie overwinningen in Nederlandse dienst wel in de F2 actief, maar stapt voor zijn tweede seizoen over naar UNI-Virtuosi.