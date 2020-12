Red Bull bevestigt: Vips volgend jaar naar Formule 2

Vips zou dit seizoen actief zijn in de Japanse Super Formula, maar door de reisbeperkingen in het Aziatische land kwam het daar niet van. In plaats daarvan kwam de 20-jarige coureur dit jaar uit in de Europese Formule 3. Ook reed hij een aantal races als vervanger van de geblesseerde Sean Gelael bij DAMS in de Formule 2. Zijn beste resultaat was een derde plaats in de sprintrace op Mugello. Daarnaast was hij de laatste tijd de vaste reservecoureur van het Red Bull F1-team.

Afgelopen week was Vips in Bahrein actief in de post-season test van de Formule 2. Hij reed daar voor Hitech Grand Prix, het team waarvoor hij in 2019 al in de Formule 3 uitkwam. Waarshijnlijk zal hij volgend jaar bij datzelfde team in de Formule 2 rijden. Bij Hitech komt het stoeltje van Nikita Mazepin vrij. Als kers op de taart rijdt Vips volgende week tijdens de Young Driver Test van de Formule 1 in Red Bull’s RB16.

“Hij is zeker een talent”, zo liet Horner in Abu Dhabi weten. “Hij heeft een moeilijk jaar achter de rug omdat hij in de Super Formula in Japan zou gaan racen en dat is niet echt gelukt. Hij heeft een aantal races in de Formule 2 achter zijn naam en zal ook volgend jaar in de Formule 2 racen.”

Tot nu toe zijn er slechts vier stoeltjes voor de F2-grid van 2021 bevestigd. Prema Racing heeft Robert Shwartzman voor een tweede jaar behouden en zet F3-kampioen en Renault-junior Oscar Piastri naast de Rus. Felipe Drugovich verhuist van MP Motorsport naar UNI-Virtuosi voor zijn tweede jaar in de categorie. De Braziliaan won dit jaar drie races. Ook Ralph Boschung is bevestigd: de Zwitser reed de laatste twee races van het seizoen voor Campos en zal ook volgend seizoen voor dat team uitkomen.