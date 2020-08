Opnieuw Spaans succes voor MP Motorsport in Formule 2

Aan de start van de race stonden slechts 21 auto’s: Sean Gelael, die gisteren in de hoofdrace een ruggenwervel brak, verscheen vandaag uiteraard niet op de grid. Vooraan was het Drugovich die vanaf P2 een wereldstart had en al in de eerste bocht polesitter Ghiotto verschalkte. De Braziliaan wist direct een gat van twee seconden te trekken op de kluwen coureurs achter hem die driftig stuivertjes aan het wisselen waren.

Nadat de rookwolken enigszins waren opgetrokken lag Ghiotto nog steeds op P2, gevolgd door Calum Illott, Schumacher, Guanyu Zhou, Yuki Tsunoda en Matsushita. In een verder tamme race kon Drugovich eenvoudig de leiding in handen houden en afstevenen op zijn tweede overwinning van het jaar. Eerder had de Braziliaan al de sprintrace op de Red Bull Ring gewonnen.

Achter hem wist Ghiotto knap stand te houden tegen de herhaalde aanvallen van Ilott. De Engelse leider in het klassement werd op zijn beurt vijf ronden voor het einde voorbijgestoken door Schumacher die de derde plaats niet meer afstond en zijn vierde podium van het seizoen veroverde. Ilott viel ver terug naar de achtste plaats, maar wist wel de leiding in het kampioenschap vast te houden.

Uitslag Formule 2 - Barcelona Race 2