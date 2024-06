Dale Coyne zet Ghiotto komende twee IndyCar-races in

De komende twee IndyCar-races zit Luca Ghiotto weer in de #51 van Dale Coyne Racing. De Italiaan had dit seizoen namens de renstal zijn debuut gemaakt in de Amerikaanse raceklasse op Barber Motorsport Park in april en hij reed daarna ook op de road course in Indianapolis. Heel succesvol werd het niet, met een 21ste en 25ste plek, maar Dale Coyne geeft hem op Road America en Laguna Seca herkansingen.

"Ik ben heel blij dat ik weer terug mag keren achter het stuur van de #51 Dale Coyne Racing voor de komende twee races. Ik heb genoten van mijn eerste twee races in de IndyCar en van het samenwerken met Jack [Harvey, teamgenoot bij Dale Coyne] en iedereen bij DCR", vertelt een blije Ghiotto. "Ik kijk er naar uit om de komende races weer samen met ze te mogen werken. Ik hoop dat het team de komende twee races progressie kan boeken."

Teameigenaar Dale Coyne juicht de terugkeer van Ghiotto toe. "Luca heeft in de eerste twee races voor het team een goede indruk achter gelaten", begint de Amerikaan. "Hij was direct snel, zonder ook maar een test te hebben gehad. Hij is een goede toevoeging voor ons team. We kijken er naar uit om weer met hem te mogen samenwerken en hem de komende twee races achter het stuur van de #51 auto te zien."

Carrière Ghiotto

Luca Ghiotto was in het vorige decennium een talentvol coureur in de Formule 2. De rijder reed vier jaar lang in de opstapklasse richting de Formule 1, met een derde plek in de eindstand als beste resultaat. Nadien maakte hij de overstap naar de GT's, maar succes bleef daar uit. De afgelopen twee jaar was hij de simulatorcoureur voor het Nissan Formule E-team.